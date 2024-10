Com o fim da parceria de mais de três décadas com a Repsol após a conclusão da atual temporada da MotoGP, a Honda está prestes a fechar um novo acordo com a Castrol, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Embora tenha sido um segredo aberto por meses, os executivos da Repsol informaram formalmente a Honda de sua intenção de não estender seu acordo de patrocínio - que expira no final desta temporada - no domingo do GP de San Marino deste ano.

Com uma breve declaração enviada logo após a corrida, a empresa espanhola pôs fim a 30 anos de um relacionamento que começou a perder força após a saída de Marc Márquez da equipe japonesa no final do ano passado.

Marc Marquez, equipe Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A contribuição financeira da Repsol para a HRC foi consideravelmente reduzida depois que a saída do piloto espanhol para a Gresini foi confirmada, uma circunstância que se refletiu na perda evidente do logotipo da empresa petrolífera na RC213V, que deixou de ocupar um lugar central e passou para a parte inferior das motos de Joan Mir e Luca Marini.

Na verdade, se a equipe de fábrica da Honda continuou a se identificar como Repsol Honda Team, foi graças a um gesto de boa vontade da marca japonesa, que, de qualquer forma, correu com suas motos decoradas principalmente com as cores da empresa (vermelho, azul e branco), em vez de preto.

A parceria Honda/Repsol começou em 1995 e, desde então, produziu um total de 15 títulos de pilotos, 10 títulos de construtores e 183 vitórias em corridas.

Faltando apenas alguns meses para o rompimento, o Motorsport.com apurou que a Honda já fechou um acordo com a Castrol para que a empresa britânica de petróleo preencha a lacuna deixada pela Repsol a partir da próxima temporada.

A Castrol é uma das principais parceiras da equipe LCR, de propriedade de Lucio Cecchinello, que tem a empresa de combustíveis e lubrificantes como patrocinadora principal na lateral da garagem atualmente ocupada por Johann Zarco. A nova parceria com a equipe de fábrica, no entanto, não prejudica a parceria existente com a LCR.

Embora o relacionamento entre a Castrol e a equipe de fábrica da fabricante com sede em Tóquio não alcance o status de patrocinador principal até 2025, o relacionamento pode ir além, dependendo de vários fatores.

