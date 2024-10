Miguel Oliveira também terá que ficar de fora da corrida da MotoGP na Tailândia. O piloto português caiu de sua Aprilia de forma feia durante os treinos na etapa da Indonésia, quebrando o pulso em vários lugares.

Inicialmente, a Trackhouse Racing declarou que Oliveira ficaria afastado por duas corridas, mas depois das corridas no Japão e na Austrália, a corrida em Buriram chegou muito cedo.

O português ainda não recuperou todas as funções de seu pulso após a fratura. O piloto ainda está fazendo fisioterapia para recuperar o uso de toda a articulação.

Embora Trackhouse não tenha comunicado quando espera que ele volte à máquina, parece que mesmo a corrida depois da Tailândia, na Malásia, será muito cedo. "Embora tenha havido progresso, ainda não há data para trazê-lo de volta à competição", explicou a equipe.

Assim como no Japão e na Austrália, o piloto de testes da Aprilia, Lorenzo Savadori, pode pilotar a Aprilia RS-GP de Oliveira na Tailândia. No entanto, o italiano também não está totalmente em forma. Ele caiu com força da motocicleta na Austrália, machucando o braço.

Após a queda, Savadori continuou na corrida, mas devido à falta de força no braço, ele teve que abandonar a corrida e entrou nos boxes mais cedo. No entanto, espera-se que o piloto de 31 anos esteja apto para a corrida na Tailândia.

Assim, a última temporada de Oliveira na Trackhouse não está indo como ele esperava. Após esta temporada, ele se transferirá para a Pramac, onde pilotará uma Yamaha. Sua vaga na Trackhouse será ocupada por Ai Ogura no próximo ano.

