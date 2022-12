A primeira corrida da Copa HB20, pela etapa final da temporada 2022, aconteceu neste sábado em Interlagos e entregou uma prova repleta de disputas por posição e abandono de um dos candidatos ao título da categoria PRO, Léo Reis. A vitória geral ficou com Dudu Fuentes.

Não foi preciso muito tempo para que o safety car fosse acionado pela primeira vez, com três minutos de corrida Augusto Freitas e Victor Andrade se tocaram e o #4 abandonou. Os irmãos Reis, protagonizaram uma das batalhas mais intensas da prova - já que Rafa e Léo brigam pelo título da PRO.

Contudo, restando 10 minutos na regressiva, o líder Léo Reis abandonou. Marcando a tônica da corrida, o safety car precisou aparecer novamente, dessa vez, por conta do toque de Bruno Testa, segundo colocado geral até aquele momento, em uma disputa tripla. A corrida acabou sob bandeira amarela.

Na classificação geral da corrida, a vitória ficou com Dudu Fuentes - a segunda na temporada - tendo Alberto Catucci em segundo e o carro da dupla Raphael Abbate e Daniel Nino fechando o top 3 - o que também valeu para a categoria PRO.

Na ELITE, Marcus Indio foi o vencedor - Enzo Gianfratti cruzou em primeiro, mas acabou sendo punido com 20s - em P2 Ernani Kuhn e Bruno Pierozan completando o pódio. E pela sexta vez, João Pedro Bortoluzzi venceu na categoria SUPER, junto com ele, Agostinho Ardito e Thiago Sansana foram os três primeiros.

Na classificação geral de cada categoria temos, Dudu Fuentes e Fernando Jr liderando na PRO com Alberto Catucci, Raphael Abbate e Daniel Nino, Rafael Reis e Thiago Riberi entre os cinco primeiros. A ELITE é 'comandada' por Enzo Gianfratti, sendo seguido por Marcus Indio, Ernani Kuhn, o 'duo' Bruno Pierozan e Marcio Giordano e Léo Rufino.

Por fim, na SUPER, os cinco primeiros são João Pedro Bertoluzzi, Agostinho Ardito, Thiago Sansana, Thiago Rizzo e Leandro Parizotto.

Confira a classificação da corrida 1:

1. EDUARDO FUENTES /FERNANDO JR (PRO)

2. ALBERTO CATTUCCI (PRO)

3. RAPHAEL ABBATE /DANIEL NINO (PRO)

4. RAFAEL REIS (PRO)

5. THIAGO RIBERI / LUCIANO VISCARDI (PRO)

6. BERNADO CARDOSO / BETO CAVALEIRO (PRO)

7. DIEGO VALLINI / RODRIGO BARONE (PRO)

8. MARCUS INDIO (ELITE)

9. ERNANI KUHN (ELITE)

10. BRUNO PIEROZAN /MARCIO GIORDANO (ELITE)

11. LEO RUFINO (ELITE)

12. ARTHUR SCHERER (ELITE)

13. LUIS SENA JR (PRO)

14. THALINE CHICOSKI (ELITE)

15. LUCAS BORNEMANN (ELITE)

16. JOÃO PEDRO BORTOLUZZI (SUPER)

17. CHRIS BORNEMANN (PRO)

18. AGOSTINHO ARDITO / VITO ARDITO (SUPER)

19. THIAGO SANSANA (SUPER)

20. THIAGO RIZZO (SUPER)

21. LEANDRO PARIZOTTO (SUPER)

22. DIEGO PERONI (SUPER)

23. PEDRO PERDONCINI / ROMULO MOLINAR (ELITE)

24. THIAGO FREITAS (SUPER)

25. LUIZ DORIGUEL / EDUARDO DORIGUEL (SUPER)

26. RAFAEL VELHO (SUPER)

27. ENZO GIANFRATTI (ELITE)

28. MARCELO ZEBRA (ELITE)

29. GUSTAVO BORTOLOZZO / VINICIUS BORTOLOZZO (SUPER)

30. SANDRO SIQUEIRA (SUPER)

31. THIAGO LOPES (SUPER)

32. LARISSA CRUZEIRO / ROGERIO CRUZEIRO (ELITE)

33. VICTOR ANDRADE (SUPER)

34. IVO ZANGIROLAMI (SUPER)

35. REGIS NIETO FILHO (SUPER)

36. BRUNO TESTA (PRO)

