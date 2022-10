Carregar reprodutor de áudio

A Copa HB20 realizou na manhã deste sábado a corrida que fechou a sexta etapa da temporada 2022, no Velocitta. Na prova, tivemos grandes disputas e vários incidentes, culminando em uma nova vitória de Rafa Reis.

Rafa Reis venceu a prova na geral e também entre os pilotos da classe PRO. Já na classe ELITE tivemos vitória de Ernani Kuhn, que terminou em 4º, seguido de Bruno Pierozan. Fechando, na SUPER, foi Leando Parizotto quem se deu melhor, terminando em 10º, à frente de João Pedro Bortoluzzi.

O caos começou já na largada, com alguns carros escapando da pista nos primeiros metros, enquanto Sena Júnior buscava se manter na ponta em meio aos ataques de Leo e Rafa Reis. Não demorou muito para Rafa passar Sena e assumir a liderança.

Com menos de cinco minutos de prova, o safety car precisou ser acionado devido a um incidente entre Thiago Rizzo e Luiz Doriguel, que acabou envolvendo outros carros também. Durante a neutralização, Alberto Cattucci também acabou abandonando.

A prova foi retomada com 14 minutos ainda no relógio. Rafa Reis liderava à frente de Sena Júnior, com Leo Reis em terceiro. Entre os pilotos da ELITE, Enzo Gianfratti liderava à frente de Antônio Junqueira e Bruno Pierozan. Fechando, na SUPER, Leando Parizotto, João Pedro Bortoluzzi e Raphael Velho eram os melhores colocados.

No final, Rafa Reis garantiu sua segunda vitória em duas corridas do fim de semana, cruzando a linha de chegada apenas 0s7 à frente de Sena Júnior, com Guerra Júnior completando o top 3 de pilotos da PRO.

Já na classe ELITE tivemos vitória de Ernani Kuhn, que terminou em 4º, seguido de Bruno Pierozan. Fechando, na SUPER, foi Leando Parizotto quem se deu melhor, terminando em 10º, à frente de João Pedro Bortoluzzi.

A Copa HB20 não descansa, dando o pontapé inicial da sétima etapa logo mais. A classificação acontece a partir das 12h10, enquanto a corrida, com transmissão do Motorsport.com, tem largada marcada para 14h20. Não perca!

Confira o resultado final da segunda corrida da sexta etapa da Copa HB20 no Velocitta:

1 - #301 RAFAEL REIS - PRO

2 - #97 LUIS SENA JUNIOR - PRO

3 - #117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR - PRO

4 - #107 ERNANI KUHN - ELITE

5 - #77 BETO CAVALEIRO / BERNARDO CARDOSO - PRO

6 - #12 BRUNO PIEROZAN - ELITE

7 - #38 ANTÔNIO JUNQUEIRA - ELITE

8 - #343 CHRISTIANO BORNEMANN - PRO

9 - #27 PEDRO PERDONCINI / ROMULO MOLINARI - ELITE

10 - #9 LEANDRO PARIZOTTO - SUPER

11 - #5 EDGAR COLAMARINO - ELITE

12 - #80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI - SUPER

13 - #22 VICTOR ANDRADE - SUPER

14 - #16 LEONARDO MARTINS - SUPER

15 - #48 RAFAEL VELHO - SUPER

16 - #198 GUSTAVO BORTOLOZZO - SUPER

17 - #21 INDIO - ELITE

18 - #88 VITO ARDITO / AGOSTINHO ARDITO - SUPER

19 - #199 VINICIUS BORTOLOZZO - SUPER

20 - #110 DIEGO PERONI - SUPER

21 - #19 ENZO GIANFRATTI - ELITE

22 - #147 THIAGO LOPES - SUPER

23 - #11 SANDRO SIQUEIRA - SUPER

24 - #18 DANIEL NINO - PRO

25 - #116 ARTHUR SCHERER - ELITE

26 - #42 JOÃO VIEIRA / ROGERIO EDER - PRO

27 - #26 SILVIO GATÃO - SUPER

28 - #293 LEONARDO REIS - PRO

29 - #84 THIAGO SANSANA - SUPER

30 - #41 LUCAS BORNEMANN - ELITE

31 - #111 LEONARDO RUFINO - ELITE

32 - #777 DIEGO VALLINI / RODRIGO BARONE - PRO

33 - #23 THALINE CHICOSKI - ELITE

34 - #6 FUENTES / FERNANDO JUNIOR - PRO

35 - #33 LUIZ DORIGUEL / EDUARDO DORIGUEL - SUPER

36 - #15 BRUNO TESTA - PRO

37 - #808 ALBERTO CATTUCCI - PRO

38 - #90 THIAGO RIBERI - PRO

39 - #17 THIAGO RIZZO - SUPER

40 - #299 FRANCISCO MEIRELES - PRO

Veja como foi a segunda corrida da sexta etapa da Copa HB20, no Velocitta:

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: