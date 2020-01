Alonso é 11º no estágio inaugural do Dakar; Varela tem problemas

Em sua estreia no Rally Dakar a bordo da Toyota Hilux, o espanhol Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1, chegou na 11ª posição. No estágio inaugural do rali mais difícil do mundo, entre Jeddah e Al Wahj, o piloto ficou a 15 minutos e 27 segundos do líder.

O vencedor foi Vaidotas Sala. O lituano liderou trinca da Mini, que teve Stephane Peterhansel e Carlos Sainz no 'pódio', nesta ordem. Outro favorito, Nasser Al-Attiyah ficou em quarto com a Toyota Hilux. Seu companheiro Giniel de Villiers ficou em 14º. Veja o top-10:

# Piloto / Navegador Carro Tempo Intervalo 1 319 Vaidotas Zala Saulius Jurgelenas Mini 3h19m04s 2 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 3h21m18s 2m14s 3 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 3h21m54s 2m50s 4 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 3h24m37s 5m33s 5 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 3h25m34s 6m30s 6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 3h25m59s 6m55s 7 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 3h26m19s 7m15s 8 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 3h30m50s 11m46s. 9 317 Vladimir Vasilyev Vitaly Yevtyekhov Mini 3h32m29s 13m25s 10 314 Erik van Loon Sebastien Delaunay Toyota 3h33m02s 13m58s

UTVs: Varela e Gugelmin têm dificuldades

O polonês Aron Domzala foi o mais rápido do primeiro estágio, superando o norte-americando Casey Currie, também equipado com um Can-Am. O espanhol Jose Antonio Hinojo Lopez, o chileno e atual campeão Chaleco López e o russo Sergey Karyakin fecharam o top-5.

O francês Cyril Despres, pentacampeão com motos, estava a apenas 10min de Domzala depois de 250 km, mas terminou 50min atrás do líder. O brasileiro Reinaldo Varela, campeão de 2018, teve ainda mais problemas, com quebra de volante, e ficou mais de duas horas para trás.

Motos, caminhões e quadriciclos

Nas duas rodas, o vencedor foi o bicampeão Toby Price, australiano da KTM. Entre os caminhões, a vitória, como de costume, ficou com os russos da Kamaz, em trio liderado por Anton Shibalov. O vencedor dos quadriciclos foi o chileno Ignacio Casale, bicampeão do Dakar.

Veja por onde o Rally Dakar 2020 passará na Arábia Saudita:

