Alonso se sentiu "congelado" ao saber de morte de Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves, de 40 anos, disputava o 13º Dakar da carreira pela fabricante indiana Hero, e estava em 46º na classificação geral do rali. Durante o estágio de Riade a Wadi Al Dawasir, o piloto português sofreu um acidente na marca de 276 km, às 10h16, horário local.

Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1 que faz sua estreia no Dakar deste ano, disse que se sentiu "congelado" quando ouviu a confirmação da notícia ao chegar ao acampamento.

"Você fica congelado", disse Alonso a repórteres no acampamento. “Mais do que tudo, porque você está me confirmando agora. Houve alguns rumores quando chegamos à linha de chegada, mas não temos contato com ninguém.”

“Parece que um dos comissários disse alguma coisa, mas Marc [Coma, navegador] também não pôde confirmar, e agora que está confirmado, é quando você fica congelado. São as mesmas pessoas que estão aqui com você competindo pela paixão, por querer fazer o que é certo.”

“É muito difícil virar a página. No final, este é um esporte, e faz parte da nossa carreira, da nossa paixão. A vida está acima de qualquer coisa, e não por ser o Dakar ou ser uma corrida. É difícil aceitar e virar a página."

O vencedor do estágio e líder do evento, Carlos Sainz, acrescentou: “A primeira coisa é que é um dia triste para o Dakar, você tem um gosto ruim quando termina. Tínhamos visto que algo sério havia acontecido ao passar por aquele lugar. Aproveito para enviar um grande abraço à família de Paulo.”

O diretor do Dakar, David Castera, anunciou que o briefing do final do dia se tornaria uma homenagem a Gonçalves, após decidir por cancelar o estágio de segunda-feira.

"Estes são tempos muito difíceis", disse Castera. “Estamos aqui para viver o oposto: sonhar, curtir e ver pessoas felizes... e agora temos que viver o pior dos tempos.”

“Todos sabemos que a motocicleta é perigosa. Fiz cinco ralis Dakar em uma motocicleta e, quando você sai de manhã, às vezes sente um nó na garganta, porque não tem proteção, não tem nada. E todo mundo sabe disso.”

“Paulo era um profissional que conhecia os riscos. Esse esporte é perigoso e nós sabemos disso. Obviamente, não podemos ter o mesmo discurso de outros dias [no briefing]. Será, acima de tudo, uma homenagem a Paulo que quero prestar a todos.”

Ricky Brabec, atual líder nas motos do Dakar, foi um dos poucos motociclistas que falou com a imprensa quando chegou ao acampamento: “Todos sabemos do perigo, você nunca sabe o que pode acontecer. Infelizmente, hoje perdemos um de nossos parceiros, Paulo Gonçalves, e há pouco o que falar. É um dia muito triste para a indústria e para o acampamento. Vamos orar por sua família e é a única coisa que podemos fazer.”

“Minha posição agora realmente não importa. Acho que a perda de alguém que estava muito próximo é o que realmente importa. Há muito mais vida do que a posição em que estou e enviamos nossas condolências à família.”

