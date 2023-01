Carregar reprodutor de áudio

A segunda-feira no Dakar foi marcada por um segundo estágio intenso na Arábia Saudita, classificado por Carlos Sainz como um dos mais difíceis que já disputou. Nos carros, a vitória ficou com o atual campeão do rally, Nasser Al-Attiyah, que conseguiu reduzir bastante a vantagem do espanhol, que segue líder, enquanto Sebastian Loeb perdeu mais de uma hora com três furos.

Entre as motos, temos um novo líder. O americano Mason Klien conquistou sua primeira vitória de estágio no Dakar e, de quebra, a ponta da tabela. E em um dia de altos e baixos para os brasileiros, o destaque fica para o terceiro lugar de Rodrigo Luppi de Oliveira e Maykel Justo na classe T4 dos carros.

Al-Attiyah conseguiu reverter um déficit de 01min34s para Erik van Loon na reta final do estágio de 430km, o quarto maior do Dakar 2023, para vencer com 14s de vantagem para a dupla da Overdrive. Com o triunfo, o piloto do Catar e seu copiloto Mathieu Baumel subiram para segundo na classificação, a 02min12s de Sainz na classificação geral.

Primeiro a sair devido à vitória no domingo, Sainz teve as condições mais difíceis ao liderar o pelotão pelo terreno de areia e pedras, com montanhas e trechos apertados. O tetracampeão terminou o estágio em terceiro, atrás de Al-Attiyah e Loon, mas perdendo 05min05s para o catari.

Só que o grande perdedor do dia foi Loeb, com três furos de pneus fazendo com que o piloto da Bahrein Raid Xtreme perdesse 01h26min38s para os rivais. Com isso, o nove vezes campeão mundial de rally despencou na classificação geral, indo de segundo para fora do top 30.

Lucas Moraes, único brasileiro no grid das classes T1 (Cross-Country Modificado) e T2 (Carros Cross-Country de Produção), foi o 11º no estágio desta segunda-feira ao lado do alemão Timo Gottschalk. No ranking geral, a dupla tem a mesma colocação, estando 41min14s atrás de Sainz.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin, que faz dupla com Austin Jones, segue mostrando bom rendimento. Os dois ficaram na quinta posição, mesma colocação no ranking geral, a 16min22s dos líderes, os chilenos Francisco Contardo e Juan Pablo Vinagre. Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs estão em 12º, a 01h45min07s, sendo os melhores rookies da T3.

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), tivemos o melhor resultado de brasileiros do dia. Rodrigo Luppi e Maykel Justo ficaram em terceiro, e agora ocupam a vice-liderança dos T4. Os dois estão a 05min44s dos líderes Marek Goczal e Maciej Marton. Bruno Conti, dupla do português Pedro Prata, está em em 11º (+41min32s), enquanto Cristiano Batista, que corre com o espanhol Fausto Mota, está em 16º (+01h11min25s).

Dakar 2023: Classificação Geral dos carros após o segundo estágio

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Carlos Sainz Audi 8h34m26s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota +2m12s 3 Mathieu Serradori Century +24m55s 4 Simon Vitse MD Rally +25m40s 5 Giniel de Villiers Toyota +26m38s 6 Yazeed Al-Rajhi Overdrive +27m59s 7 Martin Prokop Orlen Benzina +35m24s 8 Stephane Peterhansel Audi +36m08s 9 Brian Baragwanath Century +39m13s 10 Henk Lategan Toyota +39m52s

Nas motos, Klein obteve sua primeira vitória em estágio no Dakar após ultrapassar Daniel Sanders no último setor, enquanto outro piloto se destacou pela superação dos problemas: Joan Barreda. O espanhol, que terminou na sexta posição, descobriu após o fim do estágio que havia sofrido uma fratura no pé, devido ao impacto com as pedras "do tamanho de bolas de futebol" pelo caminho.

O dia para as motos começou cedo, às 05 da manhã, horário local, completando 159 quilômetros de trecho antes do início da especial. Ricky Brabec, vencedor do estágio do domingo, foi o primeiro a sair, se aproveitando das penalizações pelo grid para assumir a liderança, algo que não foi mantido por muito tempo.

No final do dia, foi Klien quem cruzou à frente, com 01min09s de vantagem para o alemão Sebastian Bühler, enquanto Skyler Howes, Ross Branch e Toby Price completaram o top , com Barreda em sexto.

Na classificação geral, Klien lidera com 01min41s de vantagem para Price, mas tendo que pagar uma penalização de 02min. Apesar dos problemas, Barreda é o terceiro, a 02min03s, seguido de Kevin Benavides e Daniel Sanders.

Já nos quadriciclos, Marcelo Medeiros viveu um dia complicadíssimo. O brasileiro terminou apenas em 14º, ficando 03h24min31s atrás do francês Alexandre Giroud, que lidera a classe. No ranking geral, Medeiros está em 14º, 03h37min23s atrás de Giroud.

Dakar 2023: Classificação Geral das motos após o segundo estágio

Pos Piloto Moto Tempo / Diferença Penalização 1 Mason Klein KTM 9.38’28” +2'00" 2 Toby Price KTM +1'41" 3 Joan Barreda Honda +2'03" +1'00" 4 Kevin Benavides KTM +2'25" +1'00" 5 Daniel Sanders GasGas +2'55" +2'00" 6 Ricky Brabec Honda +4'21" 7 Skyler Howes Husqvarna +5'11" 8 Pablo Quintanilla Honda +5'16" +2'00" 9 Matthias Walkner KTM +8'18" 10 Sebastian Buhler Hero +8'34" +1'00"

Dakar 2023: Classificação Geral dos quadriciclos após o segundo estágio

Pos Piloto Marca Tempo / Diferença Penalização 1 Alexandre Giroud Yamaha 11.16'34” 2 Manuel Andujar Yamaha +7'28" 3 Pablo Copetti Yamaha +17'42" 4 Francisco Moreno Yamaha +18'29" 5 Laisvydas Kancius Yamaha +41'15"

