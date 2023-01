Carregar reprodutor de áudio

Lenda do mundo do rally, o espanhol Carlos Sainz teve companhias especiais neste domingo (1º), quando venceu o primeiro estágio do Dakar 2023. Entre eles, estava seu filho, Carlos Sainz Jr, piloto da Ferrari na Fórmula 1. E o jovem Sainz revelou que seguir os passos do pai é algo que passa na sua mente para o futuro.

Ao volante do Audi RS Q e-tron E2, Sainz teve um estágio de altos e baixos, chegando a ocupar a 30ª posição antes de fazer uma recuperação gigantesca graças aos trechos de dunas e cânions para vencer. Sainz Jr estava presente para acompanhar a performance do pai no primeiro dia de 2023.

O piloto da Ferrari estava muito feliz com a vitória do pai, e acompanhou a etapa com sua família, além dos mecânicos e pessoal da equipe, falando com o Motorsport.com sobre sua experiência na Arábia Saudita.

"É a minha primeira vez no Dakar. Obviamente estou aprendendo muitas coisas novas e tentando entender tudo, mas hoje foi uma grande aventura acompanhar meu pai de helicóptero. É muito bom vê-lo de cima, até porque ele ganhou a etapa. Estou feliz, minha mãe está muito feliz. Foi um dia fantástico".

Carlos Sainz dá instruções ao filho sobre seu carro

Questionado se a participação no Dakar pode estar em seu futuro, disse: "Se estou aqui é porque gosto e me interessa, não somente porque meu pai corre. Acompanho o Dakar desde que meu pai corre aqui, desde 2006, então quando tinha 16, 17 anos".

"Acompanho o Dakar há muito tempo. Sempre quis vir e essa é a única semana do ano em que pude descansar, sem ter que viajar. Como a F1 terminou mais cedo, reservei essa semana para vir ao Dakar".

Em apenas um dia, Sainz conseguiu entender o que significa viver no bivaque, nome dado ao acampamento que concentra o evento.

"Tudo me parece um lugar mágico, o ambiente que se vive no bivaque, dá pra ver que há uma competição entre as equipes, mas é também um ambiente super amigável, aventureiro, com todos juntos. Isso é algo que eu gosto muito e com o qual eu poderia competir".

"Hoje de manhã fui passear, dar uma volta para ver tudo, porque cheguei à noite, e estou gostando muito. A paisagem é espetacular. Visitamos muitas zonas de desfiladeiros, dunas, montanhas. A Arábia Saudita é um cenário especial para o Dakar e os lugares que visitamos foram incríveis".

"Acompanhar meu pai me trouxe várias sensações. A primeira vez eu estava seguindo ele do helicóptero, e quando cheguei onde ele estava, ele precisou parar por conta de um furo. Fiquei com medo de ter trazido azar a ele ou algo do tipo".

"Fiquei em pânico quando vi ele parar, pensando que poderia ser o fim. Quando ele conseguiu continuar e deu o seu melhor, foi fantástico vê-lo conseguindo o resultado que queria. Foi muito especial".

