Nasser Al-Attiyah conquistou sua terceira vitória de estágio consecutiva no Dakar 2021, nesta quarta-feira (06), batendo por pouco o líder geral Stephane Peterhansel.

Al-Attiyah, Peterhansel, o companheiro de equipe deles, Henk Lategan, além de Carlos Sainz, fizeram do estágio 4 a batalha mais disputada do Dakar até agora, com os quatro separados por apenas um minuto em um determinado ponto durante os 337 km entre Wadi Ad-Dawasir e Riade.

Sainz, ainda se recuperando da derrota por 31 minutos na especial de terça-feira, liderou no início, antes que Al-Attiyah assumisse a liderança no segundo waypoint. Lategan foi o próximo piloto a assumir o primeiro lugar, mas não conseguiu se afastar de seus rivais, permitindo que Al-Attiyah recuperasse a vantagem no sexto ponto de passagem.

O tricampeão acabou vencendo a etapa por apenas 11 segundos sobre Peterhansel, que ultrapassou Lategan e conquistou o segundo lugar nos 39 km finais do dia.

Sainz estava a apenas 31s atrás de Al-Attiyah no penúltimo checkpoint, em segundo lugar, mas caiu para o quinto lugar, 2min26s abaixo do vencedor da etapa.

Sebastien Loeb teve sua melhor apresentação no Dakar 2021 até agora, colocando seu buggy Bahrain Raid Xtreme BR1, apenas um minuto atrás de Lategan, terceiro colocado.

Os brasileiros Guiga Spinelli e Youssef Haddad finalizaram a quarta-feira em 14º e ocupam o 19º posto no geral. Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan chegaram em 20º e estão na 25ª colocação no ranking do rali até agora.

Nas motos, dia de Barreda

Joan Barreda conquistou sua segunda vitória no Dakar de 2021, subindo para o segundo lugar na classificação geral, atrás do novo líder Xavier de Soultrait.

Barreda primeiro assumiu a liderança do estágio no waypoint de abertura, mas Toby Price conseguiu a posição imediatamente na marca de tempo seguinte. No entanto, depois de Price perder cinco minutos devido a um erro de navegação, o percurso foi desobstruído para o seu rival Honda garantir uma vitória clara sobre Ross Branch da Yamaha.

Após os resultados, Barreda saltou do oitavo para o segundo lugar na classificação geral, apenas 15 segundos atrás de Soultrait.

UTVs: Domínio polonês

Nos UTVs, Aron Domzala e Maciej Marton levaram a melhor no estágio desta quarta-feira. Eles superam seus compatriotas Michal Goczal e Szymon Gospodarczyk por 2min44s. Austin Jones e o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin ficaram na terceira posição, terminando a apenas quatro segundos de Goczal/ Gospodarczyk. Reinaldo Varela e Maykel Justo completaram em 12º.

Com os resultados, Francisco Lopez Contardo e Juan Pablo Vinagre – dupla quarta colocado nesta quarta-feira - lideram o Dakar nos UTVs, à frente de Domzala e Marton por 3min18s. Jones e Gugelmin estão em terceiro, a 7min11s dos líderes. Varela e Justo ocupam o oitavo posto na classificação geral.

Carros:

Pos Piloto Carro Tempo/Dif 1 Stephane Peterhansel Mini 13hr15ms12s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 4m58s 3 Carlos Sainz Mini 36m19s 4 Sebastien Loeb BRX 48m14s 5 Henk Lategan Toyota 48m44s 6 Jakub Przygonski Toyota 49m16s 7 Matthieu Serradori Century 51m58s 8 Khalid Al Qassimi Peugeot 59m19s 9 Martin Prokop Ford 1hr08m51s 10 Nani Roma BRX 1hr17m50s

Motos

Pos Piloto Moto Tempo/Dif 1 Xavier de Soultrait Husqvarna 15hr00m25s 2 Joan Barreda Honda 15s 3 Kevin Benavides Honda 3m24s 4 Ross Branch Yamaha 4m24s 5 Skyler Howes KTM 4m26s 6 Luciano Benavides Husqvarna 5m31s 7 Sam Sunderland KTM 7m13s 8 Toby Price KTM 7m47s 9 Jose Ignacio Cornejo Honda 8m06s 10 Pablo Quintanilla Husqvarna 09m31s

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Conheça os TRÊS pontos-chave que travam a RENOVAÇÃO de HAMILTON com a MERCEDES

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?