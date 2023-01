Carregar reprodutor de áudio

A especial oito do Dakar foi marcado pela quase vitória de Carlos Sainz. O espanhol estava com a vitória na mão, mas acabou sendo punido e o triunfo foi parar 'nas mãos' de Sébastien Loeb. O revés de Sainz marca o terceiro dia consecutivo de azar para a Audi e a aproximação do piloto francês de rally ao top 3 que conta com o brasileiro Lucas Moraes, da Toyota Overdrive.

O bicampeão do mundial de Rali era o homem a ser batido neste domingo na Arábia Saudita, que liderou desde o início da etapa. No entanto, as comemorações acabaram sendo curtas, uma vez que Sainz recebeu uma penalidade de cinco minutos por excesso de velocidade. No fim, o tempo do ex-piloto de F1 foi de 3h37minutos - a punição fez que com ele terminasse o estágio em terceiro.

Com isso, Loeb acabou conquistando a vitória com 2m11s de vantagem sobre o segundo colocado, o líder Nasser Al-Attiyah à bordo do seu Toyota Hilux. A conquista do eneacampeão fez com que ele se aproximasse do top 3, o que começa ameaçar o brasileiro Lucas Moraes que fechou o dia em sétimo lugar por sofrer com um pneu furado. Moraes tem um gap de 1h20 para o príncipe do Catar, enquanto Sébastien tem 1h52min.

"A especial de hoje foi bem difícil. Tivemos que trafegar por diversos rios com o leito seco e repleto de pedras. Cada dia aqui é uma luta. Estamos cansados, mas motivados", detalhou. A tabela geral segue da mesma forma, com Al-Attiyah em primeiro, Henk Lategan na segunda colocação e Moraes em terceiro.

Classificação após estágio 8

Posição Piloto Carrro Gap 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 31hr02m58s 2 Henk Lategan Toyota +1hr03m46s 3 Lucas Moraes Toyota +1hr20m22s 4 Sebastien Loeb Prodrive +1hr52m06s 5 Giniel de Villiers Toyota +2hr04m20s 6 Romain Dumas Rebellion +2hr27m11s 7 Martin Prokop Benzina +2hr37m00s 8 Brian Baragwanath Century +2hr42m06s 9 Wei Han SMG +3hr15m03s 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +3hr40m22s

Lucas Moraes; Dakar Photo by: Duda Bairros

Brasileiros nas outras classes

Cristiano Batista foi o melhor brasileiro na classe T4 deste domingo. O piloto da South Racing fechou o oitavo estágio em nono lugar com 4h24min, na classificação, deu um salto e agora é o sexto colocado. Quem seguiu tendo um fim de semana ruim foi Rodrigo Luppi de Oliveira, o brasileiro que chegou a liderar na tabela geral, conseguiu apenas o 31º melhor tempo e agora é o sétimo. Seu filho, Bruno Conti, terminou a etapa em 15º e está uma posição abaixo do pai no ranking (8º).

Já na 'área' dos protótipos leves, T3, o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin segue acumulando bons resultados ao lado da sua dupla, o norte-americano Austin Jones, os dois terminaram o dia em quarto lugar e na tabela geral continuam firmes na segunda posição, a 3m19s do belga Guillaume de Mevius. Na oitava etapa, Enio Bozzano terminou o estágio em 36º - posição que também ocupa na classificação.

Quadriciclos e motos de volta à ativa

Depois do cancelamento por conta das condições climáticas e do cansaço dos pilotos, as classes dos quadriciclos e das motos estiveram no deserto neste domingo. Marcelo Medeiros, o brasileiro que disputa nos quadriciclos, conseguiu um bom resultado terminando o dia em terceiro lugar, atrás apenas do argentino Manuel Andujar e do francês Alexandre Giroud. Na classificação geral, o piloto do Brasil perdeu uma posição e não figura mais entre os dez primeiros (11º).

"Tinha pedras e piso molhado, devia ser cauteloso e rápido ao mesmo tempo. manhã, como é o dia de descanso, a tarefa será revisar as estratégias e todo o equipamento para as etapas da fase final, principalmente as provas que não poderemos ter a ajuda mecânica", destacou.

Marcelo Medeiros; Dakar Photo by: Duda Bairros

Nas motos, a situação do líder, o norte-americano Skyler Howes se complicou em relação ao estágio seis. Agora, a diferença entre ele e o argentino Kevin Benavides - que assumiu a vice-liderança - é de apenas 13 segundos. Benavides fechou o dia em décimo lugar com o tempo de 3h55min, enquanto Howes foi apenas o 20º.

Como acompanhar na TV

No Brasil, flashes da corrida e reportagens especiais podem ser vistos pela ESPN4, das 22 às 23h (horário sujeito a alteração), com o narrador Thiago Alves e o comentarista Edgard Mello Filho. A repórter Letícia Datena faz boletins diários e in loco, exibidos nos canais Band e Bandsports. Assinantes do Star+ acompanharão imagens comentadas em inglês e espanhol. Outra opção é baixar o app Red Bull TV e assistir a vários conteúdos especiais.

45ª Edição do Rally Dakar

8.549km de percurso total. Especiais somam 4.706km

Veículos e Categorias

Carros: 73

Motos: 125

Quadriciclos: 19

Protótipos Leves: 47

UTVs: 46

Caminhões: 56

Clássicos: 89

Total: 455 veículos

