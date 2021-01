A sétima especial do Dakar 2021 foi vencida pelo saudita Yazeed Al-Rajhi, da Toyota, nos carros. O piloto da casa superou Stéphane Peterhansel, da Mini, mas o francês ampliou a liderança geral, após mais um rendimento sólido nos 453 km entre Ha’il e Sakaka.

Ele terminou 27s à frente do 'companheiro' espanhol Carlos Sainz, atual campeão. O quarto colocado foi o catari Nasser Al-Attiyah, vice-líder geral com a Toyota. Na tabela abaixo, você vê como está o top-10 do Dakar 2021 entre os carros após a sétima especial:

Pos Piloto Carro Tempo/Diferença 1 Stéphane Peterhansel Mini 26hr36m50s 2 Nasser-Al Attiyah Toyota 7m53s 3 Carlos Sainz Mini 41m06s 4 Jakub Przygonski Toyota 1h22m48s 5 Nani Roma BRX 1h59m00s 6 Vladimir Vasilyev Mini 2h25m28s 7 Khalid Al Qassimi. Peugeot 2h35m52s 8 Giniel de Villiers Toyota 2h29m36s 9 Martin Prokop Ford 2h59m50s 10 Christian Lavieille Optimus 3h22m54s

Motos

Nas duas rodas, o atual campeão Ricky Brabec finalmente venceu no Dakar 2021. O norte-americano da Honda superou o 'companheiro' José Ignacio Cornejo. Com o resultado, o chileno ultrapassa o australiano Toby Price, da KTM, no geral, por apenas um segundo. Veja o top-10:

Pos Piloto Moto Tempo/Diferença 1 Jose Ignacio Cornejo Honda 28hr51m31s 2 Toby Price KTM 1s 3 Sam Sunderland KTM 2m11s 4 Xavier de Soultrait Husqvarna 2m34s 5 Kevin Benavides Honda 7m29s 6 Joan Barreda Honda 10m18s 7 Skyler Howes KTM 12m27s 8 Ricky Brabec Honda 14m52s 9 Daniel Sanders KTM 16m11s 10 Luciano Benavides Husqvarna 17m07s Brasileiros nos UTVs Um dos principais nomes da categoria, o chileno Francisco 'Chaleco' López Contardo, da Can-Am, foi o vencedor da sétima especial, superando o saudita Saleh Alsaif, da FN Speed. O top-3 foi completado pelo piloto Reinaldo Varela e o navegador Maykel Justo, brasileiros da Can-Am. A dupla do Brasil novamente liderou grande parte da disputa, mas terminou na terceira posição depois de ter um pneu furado a apenas 1km da chegada. “Ficamos muito felizes com o resultado de hoje”, disse Varela, sétimo no geral. “A especial teve poucas dunas e retas intermináveis. Estou até com dor no pé direito de tanto forçar o acelerador o tempo todo", revelou o brasileiro. Veja o top-10 geral dos UTVs e veículos leves após a sétima etapa: Pos Piloto/navegador Equipamento Tempo/Diferença 1 A DOMZALA

M MARTON CAN-AM 32h30m33 2 S QUINTERO

D ZENZ RED BULL OFF ROAD 0h08m41 3 A JONES

G GUGELMIN CAN-AM 0h09m31 4 F LÓPEZ CONTARDO

J.P LATRACH VINAGRE CAN-AM 0h25m21 5 M GOCZAL

S GOSPODARCZYK ENERGYLANDIA 0h34m07 6 S KARIAKIN

A VLASIUK SNAG RACING 0h52m02 7 R VARELA

M JUSTO CAN-AM 1h21m54 8 S ALSAIF

O MONTIJANO FN SPEED 1h24m50 9 J A HINOJO LOPEZ

D GIL HIBOR RAID 1h44m17 10 C GUTIERREZ

F CAZALET RED BULL OFF-ROAD 2h04m57 Caminhões Nos 'brutos', o russo Dmitry Sotnikov voltou a vencer e liderou mais uma trinca da Kamaz. Com isso, o piloto aumentou a vantagem para o compatriota Anton Shibalov, que chegou em terceiro. O líder agora tem 'gordura' de mais de 45min, como se vê no top-10 geral abaixo: Pos Competidores Caminhão Tempo/Diferença 1 D SOTNIKOV

R AKHMADEEV

I AKHMETZIANOV KAMAZ 29h12m10 2 A SHIBALOV

D NIKITIN

I TATARINOV KAMAZ 0h45m56 3 A MARDEEV

D SVISTUNOV

A GALIAUTDINOV KAMAZ 1h05m06 4 A LOPRAIS

P POKORA

K ALKENDI INSTAFOREX LOPRAIS 1h21m47 5 M MACIK

F TOMASEK

D SVANDA BIG SHOCK 1h42m01 6 A VISHNEUSKI

M NOVIKAU

S SACHUK MAZ-SPORTAUTO 1h46m30 7 M VAN DEN BRINK

W DE GRAAF

D KOZLOVSKY MAMMOET 2h30m35 8 A KARGINOV

A MOKEEV

I LEONOV KAMAZ 2h36m04 9 I CASALE

A LEON

D HOFFMANN TATRA BUGGYRA 2h41m52 10 M SOLTYS

D SCHOVANEK

T IKOLA TATRA BUGGYRA 2h58m39

