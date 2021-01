Nasser Al-Attiyah diminuiu a diferença para seu rival, Stephane Peterhansel, com uma bela vitória na oitava etapa do Dakar nesta segunda-feira (11).

Tendo ficado quase oito minutos atrás de Peterhansel com uma exibição moderada na primeira parte da etapa maratona, Al-Attiyah trouxe o déficit para menos de cinco minutos com sua quarta vitória em 2021 no trajeto de 375 km entre Sakaka e Neom.

O tricampeão imediatamente assumiu a liderança no primeiro ponto de passagem sobre Carlos Sainz e do vencedor da etapa de domingo Yazeed Al-Rajhi, com Peterhansel 30 segundos atrás, em quarto lugar.

Peterhansel conseguiu arrancar a liderança de Al-Attiyah no Waypoint 4, mas o piloto do Catar nunca caiu mais de 20 segundos atrás do vencedor por 13 vezes do Dakar e recuperou a ponta apenas dois pontos de verificação depois.

Uma vez de volta à frente, o piloto da Toyota estendeu continuamente sua vantagem, vencendo a etapa por pouco menos de um minuto de Sainz, com Peterhansel terminando a 3min3s, em terceiro.

Guiga Spinelli e Youssef Haddad terminaram em 26º e agora ocupam o 18º lugar na classificação geral. Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan chegaram em 52º e estão na 30ª colocação na tabela.

Loeb fora do Dakar

O nove vezes campeão Mundial de Rally, Sebastien Loeb abandonou o Dakar 2021, depois de não conseguir chegar ao final do 8º estágio desta segunda-feira.

Loeb sofreu dois furos de pneus nos primeiros 80 km quando tinha apenas umestepe e três pinças de freio funcionando em seu carro.

Depois de ficar preso por mais de cinco horas no meio da etapa, Loeb, junto com seu navegador, Daniel Elena, tomaram a decisão de retornar ao acampamento pela estrada, marcando o fim de sua campanha em 2021 no Dakar.

Primeira vitória de Cornejo nas motos e liderança

Jose Ignacio Cornejo ampliou sua liderança no Dakar com sua primeira vitória da estágio de 2021. O chileno assumiu a liderança do evento da Arábia Saudita no domingo, por apenas um segundo sobre Toby Price, e foi o segundo na estrada na etapa Sakaka-Neom, atrás do colega de Honda e atual campeão, Ricky Brabec.

Inicialmente atrás de Price, Cornejo aproveitou a vantagem no waypoint de 307 km e conseguiu esticar uma vantagem de 1min05s sobre o piloto australiano na chegada, dando a si mesmo uma maior margem - 1m06s - na classificação geral.

Brabec terminou em terceiro, 2min50s atrás do companheiro de equipe de Cornejo, enquanto Sam Sunderland da KTM e outro piloto da Honda, Joan Barreda, ficaram entre os cinco primeiros.

UTVs: Liderança 'semi-brasileira'

Mais uma vez o dia foi de Francisco Lopez Contardo, o Chaleco. Junto com o navegadorJuan Pablo Vinagre, eles fizeram o percurso em 3h37min45s. Os russos Sergei Kariakin e Anton Vlasiuk terminaram na segunda posição, à frente de Reinaldo Varela e Maykel Justo. Austin Jones e Gustavo Gugelmin finalizaram em quinto.

Com os resultados, Jones e Gugelmin seguem na liderança, com Chaleco em segundo. A dupla Varela/Justo está na sexta posição na tabela geral. A dupla americo-brasileira tem diferença de 19min51s para a chilena.

Classificação

Carros (Top-10)

Pos Piloto Carro Diferença 1 Stephane Peterhansel Mini 29hr36m49s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 4m50s 3 Carlos Sainz Mini 38m55s 4 Jakub Przygonski Toyota 1hr38m08s 5 Nani Roma BRX 2hr30m29s 6 Vladimir Vasilyev Mini 2hr42m00s 7 Khalid Al Qassimi Peugeot 2hr45m33s 8 Martin Prokop Ford 3hr18m24s 9 Giniel de Villiers Toyota 3hr26m50s 10 Christian Lavieille Optimus 3hr41m57s

Motos (Top-10)

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Jose Ignacio Cornejo Honda 32h00m11s 2 Toby Price KTM 1m06s 3 Sam Sunderland KTM 5m57s 4 Kevin Benavides Honda 12m58s 5 Joan Barreda Honda 16m05s 6 Ricky Brabec Honda 17m42s 7 Skyler Howes KTM 19m20s 8 Daniel Sanders KTM 22m40s 9 Lorenzo Santolino Sherco 26m59s 10 Pablo Quintanilla Husqvarna 38m41s

