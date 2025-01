Dakar: Al-Rajhi vence e se aproxima da vitória geral nos carros

O Dakar fechou seu penúltimo dia da edição 2025 com diversos contratempos. A largada precisou ser atrasada por conta de uma forte neblina em cima do trecho cronometrado do dia. No final, resultados importantes, com vitória de Mattias Ekstrom para a Ford e uma nova mudança na liderança, com Yazeed Al-Rajhi voltando a ultrapassar Henk Lategan.

O brasileiro Lucas Moraes foi apenas o 25º no dia, ficando a 35min em relação aos líderes.

Carros: Ekstrom vence e Al-Rajhi retoma liderança

Os competidores tiveram que aguardar a névoa dissipar para iniciar o teste de 275km através das altas dunas do temido deserto Quarto Vazio na Arábia Saudita, retornando a Shubayth antes do dia derradeiro do Dakar 2025.

Lategan entrou na etapa com 02min27s de vantagem na classificação geral, mas um dia difícil fez com que o sul-africano saísse a mais de 06min de Al-Rajhi, que está próximo de conquistar seu primeiro troféu na prova, já que a última etapa é a mais curta de todo o Dakar.

Al-Rajhi, Ekstrom e Nasser Al-Attiyah estavam em outra liga na disputa de hoje, com os três ficando quase 10min à frente do quarto colocado. No final, foi Ekstrom quem venceu, com Al-Rajhi em segundo e Al-Attiyah em terceiro a quatro minutos.

Com apenas 61km para a última especial, Al-Rajhi vai para a final com 06min11s de vantagem para Lategan, enquanto Ekstrom vem em terceiro a 22min34s, com Al-Attiyah em quarto a 26min50s. Lucas Moraes voltou a ser o brasileiro melhor posicionado no Dakar, em 15º, a 05h27min55s. Cadu Sachs, que é navegador com o português Gonçalo Guerreiro, vem em 16º, a 06h02min09s. Marcelo Gastaldi é o 19º, 06h33min50s.

Posição Piloto Carro Tempo/ diferença 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 51h53min36s 2 Henk Lategan Toyota 06min11s 3 Mattias Ekstrom Ford 22min34s 4 Nasser Al-Attiyah Dacia 26min50s 5 Mitch Guthrie Jr Ford 59min26s 6 Mathieu Serradori Century 01h10min08s 7 Juan Cruz Yacopini Toyota 01h58min13s 8 Seth Quintero Toyota 02h15min59s 9 João Ferreira Mini 02h19min47s 10 Brian Baragwanath Century 02h53min26s 15 Lucas Moraes Toyota 05h27min55s 16 Gonçalo Guerreiro / Cadu Sachs Taurus 06h02min09s 19 Marcelo Gastaldi Century 06h33min50s

#200 The Dacia Sandriders Dacia: Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger Foto de: Red Bull Content Pool

Motos: Schareina vence, mas Sanders mantém boa vantagem na ponta

Mesmo com uma especial muito difícil nas dunas do Quarto Vazio, as motos entregaram uma disputa intensa, com menos de um minuto separando os três primeiros colocados. A vitória do dia ficou com o vice-líder Tosha Schareina, apenas 33s à frente de Luciano Benavides e 57s de Adrien van Beveren. Daniel Sanders foi apenas o sexto colocado, cedendo 07min31s para o espanhol da Honda.

A névoa afetou em especial o grupo das motos, com a FIM precisando cortar parte do estágio desta quinta-feira, que ficou com apenas 152km de extensão.

Antes do último dia, Daniel Sanders lidera com exatos 9min de vantagem para Tosha Schareina, enquanto Adrien van Beveren vem em terceiro a 15min50s.

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 52:13:34 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +9:00 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +15:50 (3e) 4

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +22:16 (4e) 5

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +28:35 (5e) 6

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +41:29 (6e) 7

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +56:59 (7e) 8

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:39:09 (8e) 9

T. EBSTER R2 #96 - BAS world KTM racing team +2:14:17 (9e) 10 S. SVITKO GP #142 - SLOVNAFT RALLY TEAM +2:14:46 (10e)

