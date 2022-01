A dupla da Espanha Gerard Farres Guell e Diego Ortega Gil terminou a 11ª etapa do Dakar 2022 nos UTVs, disputada nesta quinta-feira (13), em segundo lugar e assumiu a liderança da divisão, superando Austin Jones (EUA) e seu navegador, o brasileiro Gustavo Gugelmin, que terminaram o trecho total de 501 km em Bisha na sexta colocação. Marek Goczal e Lukasz Laskawiec, da Polônia, venceram a prova.

O próximo estágio já é o último da temporada, que definirá o campeão da categoria em uma especial de 164 km até Jeddah. Apesar de terem perdido a ponta, Jones e Gugelmin estão bem próximos de Farres Guell e Diego Gil, a apenas 1m41s. Os outros representantes do país no rali, Rodrigo Luppi e Maykel Justo, terminaram a última etapa em quarto e estão em sexto na classificação geral.

Top 5 do Dakar 2022 após a 11ª etapa - UTVs

Pos. N° Piloto/Navegador Equipe Tempo Diferença Penalidade 1 416 (ESP) GERARD FARRES GUELL/ (ESP) DIEGO ORTEGA GIL CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 45:24:07 2 401 (EUA) AUSTIN JONES/ (BRA) GUSTAVO GUGELMIN CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 45:25:48 00:01:41 00:06:00 3 410 (POL) MAREK GOCZAL/ (POL) LUKASZ LASKAWIEC COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 45:42:06 00:17:59 4 414 (LTU) ROKAS BACIUSKA/ (ESP) ORIOL MENA SOUTH RACING CAN-AM 45:46:53 00:22:46 00:15:00 5 403 (POL) MICHAL GOCZAL/ (POL) SZYMON GOSPODARCZYK COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 45:53:21 00:29:14 00:32:00

Sainz conquista segunda vitória em 2022, mantendo boa fase da Audi nos carros

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel Photo by: Red Bull Content Pool

Carlos Sainz conquistou mais uma vitória de etapa para a Audi nos carros, enquanto Nasser Al-Attiyah consolidou sua vantagem com uma corrida segura em oitavo. O espanhol nunca foi ameaçado no trecho de 346 km desde que conquistou a liderança no terceiro waypoint de Lucio Alvarez, da Overdrive, a caminho de uma confortável vitória por 2m04s.

Esta foi a segunda vitória de Sainz no Dakar deste ano e a quarta com a nova máquina híbrida RS Q e-tron. O resultado mantém a boa fase da marca alemã na segunda semana do rali, com agora três vitórias nas cinco etapas desde o dia de descanso de sábado - e com todos os seus três pilotos triunfando ao menos uma vez.

Sebastien Loeb apresentou mais um desempenho sólido em seu BRX Prodrive e terminou em segundo, ganhando pouco mais de quatro minutos sobre o rival pelo título, Al-Attiyah, que teve uma corrida moderada em oitavo em sua Toyota Hilux de fábrica.

No entanto, isso ainda deixa o piloto do Catar com uma vantagem colossal de 28m19s a caminho da curta etapa final até Jeddah na próxima sexta-feira, colocando-o em uma posição privilegiada para selar um quarto título do Dakar. Atrás de Sainz e Loeb, Lucio Alvarez terminou a pouco mais de três minutos do ritmo em terceiro.

Top 10 do Dakar 2022 após a 11ª etapa - Carros

Pos. Piloto Equipe Tempo Diferença Penalidade 1 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 36:49:51 00:05:00 2 Sebastien Loeb PRODRIVE 37:23:10 +00:33:19 00:05:00 3 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 37:53:34 +01:03:43 00:00:35 4 Orlando Terranova PRODRIVE 38:21:20 +01:31:29 00:13:00 5 Giniel de Villiers TOYOTA 38:34:02 +01:44:11 00:05:00 6 Jakub Przygonski MINI 38:41:48 +01:51:57 00:00:00 7 Vladimir Vasilyev BMW 38:49:40 +01:59:49 00:05:00 8 Mathieu Serradori CENTURY 39:24:10 +02:34:19 00:15:00 9 Mattias Ekstrom AUDI 39:29:48 +02:39:57 00:17:00 10 Sebastian Halpern MINI 39:29:51 +02:40:00 00:05:00

Sam Sunderland retoma liderança das motos com segundo lugar; Benavides vence

#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Photo by: Red Bull Content Pool

Sam Sunderland chega para o último dia de competição nas motos do Dakar na liderança depois ver a vitória escapar por pouco na 11ª etapa do rali para Kevin Benavides. O britânico se colocou em uma posição forte para conquistar mais um título com uma corrida sólida na quinta-feira, já que vários de seus principais rivais na classificação geral perderam terreno considerável devido a problemas de navegação.

O piloto da GasGas liderou a maior parte da prova, mas perdeu tempo após o penúltimo waypoint e viu o argentino o ultrapassar e triunfar em Bisha por apenas quatro segundos. No entanto, terá uma vantagem de 6m52s no trecho final relativamente curto de sexta-feira até Jeddah.

Adrien van Beveren, da Yamaha, liderou Sunderland por quase seis minutos durante a noite, mas foi quarto na ordem para sexta-feira e sofreu de acordo - junto aos três pilotos que largaram à sua frente: Toby Price - vencedor da 10ª etapa - Luciano Benavides e Joan Barreda. O francês perdeu o menor tempo entre eles, mas ainda terminou a cerca de 21 minutos do líder e caiu o quarto lugar da geral, a 15m30s do rival.

Pablo Quintanilla subiu para segundo e Matthias Walkner assumiu o terceiro posto. As chances do primeiro de dar à Honda uma terceira coroa consecutiva no Dakar foram aumentadas após ser decidido que as penalidades por excesso de velocidade impostas a ele e a Barreda na última quarta-feira seriam reduzidas pela metade.

Isso o devolveu um minuto dos dois que havia perdido, mas não afetou sua posição na ordem. Barreda, por outro lado, parece estar fora da disputa, já que está em quinto e quase 28 minutos atrás de Sunderland.

Top 10 do Dakar 2022 após a 11ª etapa - Motos

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

