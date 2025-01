Depois das quedas em 2022 e 2023 na MotoGP, a Yamaha pode ter encontrado um 'sopro' de vida no ano passado. Apesar dos resultados ainda terem sido modestos, sob o impulso de Max Bartolini, ex-Ducati que se tornou diretor técnico, a fabricante abandonou alguns de seus métodos antigos e foi mais agressiva no desenvolvimento.

Ainda era necessário progredir em todos os níveis e, no final da temporada, os pilotos perceberam uma melhora na aerodinâmica.

"Depois de Aragón, começamos a ver os frutos do trabalho feito até aquele momento, e está funcionando", disse o chefe oficial da equipe, Massimo Meregalli, ao site do campeonato. "Quando você trabalha duro e não vê nenhum resultado, fica mais pesado e difícil de administrar."

"Começamos a ver alguma luz", acrescentou o italiano. "Conseguimos nos manter [em um certo nível]. Os engenheiros aerodinâmicos realmente trabalharam muito e bem. Os pilotos realmente começaram a entender como a aerodinâmica funcionava quando fizemos comparações, quando voltamos à sua primeira versão. Eles realmente entenderam os benefícios da versão mais recente da aerodinâmica".

Fabio Quartararo terminou o ano animado com as mudanças feitas internamente e com as peças que pôde testar em Barcelona, logo após o último GP do ano. Seu companheiro de equipe, Álex Rins, compartilhou seu entusiasmo.

Rins achava que sua equipe havia "progredido com a configuração" e viu mudanças que tornaram a pilotagem "um pouco mais fácil", com "um pouco mais de contato com o pneu traseiro".

O espanhol também teve a impressão de que a Yamaha tinha alguns desenvolvimentos interessantes, mas que ainda precisavam ser ajustados.

"A Yamaha trouxe coisas novas, um novo chassi, um novo motor, e eu me senti muito bem com esse novo chassi", explicou Rins. "Consegui manter mais velocidade no meio das curvas. Eu esperava que talvez fosse um pouco melhor em termos de frenagem, mas houve melhorias muito pequenas".

Álex Rins Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Com relação ao motor, é verdade que ele é mais potente nas retas e na saída das curvas, mas com meu estilo de pilotagem, pelo menos, não estamos prontos para ter essa potência. A moto estava bastante agressiva, girava muito, então precisamos ajustar os componentes eletrônicos".

Rins ainda espera uma "grande mudança" antes do início da próxima temporada com o benefício de "muitos dados", graças, em particular, ao primeiro teste realizado pela Pramac, a nova equipe satélite da Yamaha, com seus novatos Miguel Oliveira e Jack Miller.

"Oliveira parece estar se adaptando muito bem à Yamaha, enquanto Miller, a julgar pelos tempos, parecia estar lutando um pouco mais. Mas agora cabe à Yamaha juntar tudo e ver o que eles podem fazer em Sepang."

De fato, é em Sepang que o ano realmente começará para a Yamaha, com uma apresentação em 31 de janeiro, o dia do início do Shakedown, no qual a marca poderá participar graças às suas concessionárias.

Com Léna Buffa

