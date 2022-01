O nove vezes campeão mundial de rali, Sebastien Loeb, conquistou a vitória na segunda etapa do Dakar e reduziu a diferença para o líder da noite na Arábia Saudita, Nasser Al-Attiyah. Pilotando pela equipe Bahrain Raid Xtreme dirigida pela Prodrive, o francês liderou do início ao fim na etapa de 338 km entre Ha'il e Al Artawiyah, conquistando sua 15ª vitória na categoria e a primeira desde 2019.

O vencedor construiu uma vantagem de 12 segundos sobre o rival da Toyota, Al-Attiyah, no primeiro checkpoint e gradualmente estendeu sua vantagem a partir dali, terminando a etapa 3m28s à frente do tricampeão do Dakar.

O resultado ajudou Loeb a se aproximar do líder na classificação geral, embora o piloto do Catar ainda desfrute de uma boa vantagem de 9m16s ao se dirigir para a etapa de 255 km da próxima terça-feira (4), de Al Artawiyah a Al Qaysumah.

A Audi conseguiu uma forte recuperação na Fase 2 depois de um desastroso começo para seus três RS Q e-trons no domingo, com Carlos Sainz liderando o ataque do fabricante alemão em terceiro.

Após ter perdido mais de duas horas na Fase 1 com problemas de navegação, o espanhol, pai do piloto da Ferrari na Fórmula 1, terminou a apenas 5m52s do ritmo de Loeb, mostrando o desempenho do novíssimo desafiante elétrico da marca alemã.

Stephane Peterhansel aumentou a velocidade de Sainz, seu companheiro de equipe, ao terminar em quarto lugar, dois minutos atrás dos líderes, embora uma penalidade de 16 horas por não terminar a Fase 1 o tire da disputa por uma 15ª vitória recorde no Dakar.

Mais atrás, Nani Roma terminou em quinto, com mais um carro da da BRX, enquanto o piloto da Overdrive Yazeed Al Rajhi liderou a dupla de fábrica da Toyota, Henk Lategan e Giniel de Villiers, em sexto lugar.

O bicampeão do DTM Mattias Ekstrom (Audi) também se recuperou de uma primeira fase conturbada para terminar em nono, enquanto o competidor da Overdrive Bernhard Ten Brinke fechou o top 10. Com isso, tivemos cinco carros Hilux T1 + entre os dez primeiros.

Lucio Alvarez - também da Overdrive - terminou em 11º, subindo para o terceiro posto na classificação geral, embora mais de 40 minutos atrás do líder Al-Attiyah. De Villiers está em quarto, à frente do VRT BMW de Vladimir Vasilyev, com o piloto da Orlen Ford, Martin Prokop, caindo para sexto.

Classificação geral após a segunda etapa (carros):

Pos. #. Piloto Carro Tempo Diferença 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 06:59:21 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 07:08:37 +00:09:16 3 222 Lucio Alvarez TOYOTA 07:40:14 +00:40:53 4 207 Giniel de Villiers TOYOTA 07:40:43 +00:41:22 5 208 Vladimir Vasilyev BMW 07:43:00 +00:43:39 6 209 Martin Prokop FORD 07:44:14 +00:44:53 7 223 Sebastian Halpern MINI 07:46:38 +00:47:17 8 205 Yazeed Al-Rajhi TOYOTA 07:48:14 +00:48:53 9 203 Jakub Przygonski MINI 07:58:42 +00:59:21 10 221 Orlando Terranova PRODRIVE 08:04:24 +01:05:03 Motos #3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Photo by: Red Bull Content Pool Com o líder da noite, Daniel Sanders (GasGas), perdendo tempo para seus rivais depois de abrir a estrada e, em seguida, cedendo mais terreno com um erro de navegação, a categoria de motos foi aberta na etapa de 338 km entre Ha'il e Al Qaisumah. O veterano espanhol Joan Barreda aproveitou ao máximo os problemas de Sanders, marcando sua 28ª vitória na etapa do Dakar para se colocar entre os 10 primeiros na classificação geral, após um início difícil de rali no sábado. Tendo ficado apenas em 17º na geral e 40 minutos atrás de Sanders rumo à etapa, Barreda foi rápido desde o início com sua Honda CRF 450 Rally, correndo em segundo atrás de Rui Gonçalves, de Sherco, antes de assumir a liderança no quarto waypoint. Ele continuou a se afastar de seus rivais depois disso, eventualmente vencendo a etapa por uma ampla margem de 5m33s de Sunderland, que teve problemas nos primeiros dois dias do rali, mas devido às dificuldades também de Pablo Quintanilla, seu segundo melhor tempo foi rápido o suficiente para levá-lo ao topo da classificação geral. Drama para Petrucci Depois de uma corrida impressionante para 13º na primeira etapa de domingo perto de Ha'il, as esperanças do ex-piloto da MotoGP Danilo Petrucci de um resultado competitivo em sua estreia no Dakar foram frustradas por problemas mecânicos na segunda etapa. Incapaz de consertar sua KTM com a Tech 3 depois de parar na marca de 115 km, o italiano pediu aos organizadores que o transportassem de avião até o acampamento, decretando um abandono oficial. No entanto, graças a uma nova regra introduzida em Dakar este ano, ele poderá retomar o rali na terça-feira para continuar sua transição das corridas de circuito. Classificação geral após a segunda etapa (motos): Pos. #. Piloto Marca Tempo Diferença 1 3 Sam Sunderland GasGas 08:31:29 2 42 Adrien van Beveren YAMAHA 08:34:20 +00:02:51 3 4 Daniel Sanders GasGas 08:34:58 +00:03:29 4 52 Matthias Walkner KTM 08:35:37 +00:04:08 5 5 Skyler Howes HUSQVARNA 08:41:28 +00:09:59 6 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 08:42:24 +00:10:55 7 7 Pablo Quintanllia HONDA 08:44:00 +00:12:31 8 142 Stefan Svitko Slovnaft KTM 08:49:08 +00:17:39 9 6 Aaron Mare HERO 08:50:10 +00:18:41 10 88 Joan Barreda HONDA 08:51:54 +00:20:25 GIAFFONE fala da SAÍDA DA F1 DA GLOBO PARA A BAND, comenta QUÍMICA com colegas e aborda CAOS de 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: