Dakar: Espectador italiano morre após acidente nas dunas

Os organizadores do Dakar anunciaram a morte de um espectador que se encontrava em uma das dunas do percurso desta terça-feira (10).

Durante a noite saudita, no acampamento de Haradh, os organizadores do Dakar emitiram um comunicado oficial confirmando a morte de um espectador italiano que acompanhava a corrida em uma das dunas do percurso em que a corrida estava sendo realizada.

Eles confirmaram: "Um espectador de origem italiana que estava atrás de uma duna sofreu um acidente no percurso do rali. Ele foi levado de helicóptero para atendimento médico, mas infelizmente morreu durante a transferência".

Ainda não há informações sobre o local exato do acidente bem como mais detalhes de como ocorreu e se há outras vítimas.

Este foi mais um incidente no Dakar 2023. Na especial de hoje, nomes como Joan Barreda, Carlos Sainz e Henk Lategan sofreram grandes reveses, sobretudo no caso dos dois primeiros (um com uma vértebra fraturada e outro com um capotamento espetacular).

