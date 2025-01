O Dakar realizou nesta quarta-feira a quarta etapa da edição de 2025. E enquanto Henk Lategan manteve a liderança, Yazeed Al-Rajhi voltou a triunfar e, com isso, retomou a segunda posição. Por outro lado, um dos favoritos da prova, Nasser Al-Attiyah teve problemas e perdeu muito tempo na especial.

Já Lucas Moraes teve alguns problemas e não conseguiu capitalizar em cima dos erros de Al-Attiyah para subir na classificação, mantendo a quinta colocação geral entre os carros.

Carros: Vitória de Al-Rajhi e drama para Al-Attiyah

Depois de perder muito tempo na terceira especial do rali na terça-feira, o saudita Al-Rajhi se recuperou no teste de 415 km entre Al Henakiyah e Al-Ula para se restabelecer como um dos favoritos. Com uma Toyota Hilux privada da Overdrive, o piloto de 43 anos liderou do início ao fim no terreno vulcânico e entre os desfiladeiros de Al-Ula, ampliando sua vantagem para oito minutos em um determinado momento e, finalmente, conquistando sua primeira vitória de etapa em 2025 por 4m51s.

Henk Lategan, da Toyota, Toby Price, companheiro de equipe da Overdrive, e o brasileiro Marcelo Gastaldi, da Century, foram os concorrentes mais próximos de Al-Rajhi ao longo do dia, mas foi Lategan quem teve o desempenho mais consistente, consolidando sua liderança na classificação geral.

Juan Cruz Yacopini, da Overdrive, terminou provisoriamente em terceiro e foi seguido de perto por Martin Prokop, da Jipocar Ford, e pelo melhor piloto da X-raid Mini, Denis Krotov, com Matthieu Serradori classificado em sexto pela Century Racing.

Mas houve um duplo golpe para o cinco vezes vencedor do Dakar, Al-Attiyah, que primeiro perdeu 10 minutos na marca de 97 km devido a um furo, antes de parar novamente 20 km depois, após um problema na suspensão traseira. Ele conseguiu retomar apenas com a ajuda de sua parceira de Dacia Cristina Guitierrez, mas tendo perdido 33 minutos no total.

Ele não foi o único líder a sofrer um grande golpe em suas esperanças de vitória na quarta-feira, já que Seth Quintero, da Toyota, o ex-campeão de motociclismo Price e a dupla da Mini Guillaume de Mevius e Guerlain Chicherit perderam mais de meia hora com problemas separados. Todo esse drama remodelou a classificação geral na categoria Ultimate.

Al-Rajhi está agora em segundo lugar na classificação e a pouco menos de sete minutos de Lategan, com Ekstrom, da Ford, 21m40s atrás, em terceiro. Serradori subiu para quarto, à frente do piloto da Toyota Lucas Moraes, que terminou provisoriamente a quarta etapa de quarta-feira em 10º. Al-Attiyah caiu de segundo para sétimo na ordem combinada, atrás de Guthrie Jr., e está atrás de Lategan por mais de 35 minutos, com oito etapas ainda a serem realizadas.

Na quinta-feira, os pilotos se movimentam entre Al-Ula e Ha'il, com um trecho de 64km de deslocamento e 428km de especial cronometrada.

Dakar 2025 - Resultados dos Carros após a Etapa 4 (Top 10)

Posição Piloto Carro Tempo/ diferença 1 Henk Lategan Toyota 23h36m24s 2 Yazeed Al-Rajhi Toyota 6m54s 3 Mattias Ekstrom Ford 21m40s 4 Matthieu Serradori Century 30m25s 5 Lucas Moraes Toyota 33m25s 6 Mitch Guthrie Jr Ford 34m09s 7 Nasser Al-Attiyah Dacia 35m53s 8 Juan Cruz Yacopini Toyota 41m10s 9 João Ferreira Mini 1h11m07s 10 Urvo Mannama Toyota 1h17m36s

Motos: Sanders volta a vencer e amplia liderança

Os pilotos de moto iniciaram a ação ainda durante a noite e sob um forte frio. Lorenzo Santolino, vencedor da especial de ontem, abriu o caminho mas teve dificuldades ao liderar o pelotão em um terreno desconhecido. Com apenas 27 quilômetros transcorridos, o espanhol já havia perdido mais de cinco minutos no terreno de pedras, enquanto Mason Klein subia para a liderança.

No final, Daniel Sanders saiu vitorioso após 05h10min de especial, apenas 15s à frente de Tosha Schareina, enquanto o chileno José Cornejo conquistou seu primeiro top 3 do Dakar 2025, mas já mais distante, a 07min49s. Adrien van Beveren, da Honda, foi o quarto, enquanto o português Rui Gonçalves completou o top 5.

Na classificação geral, Sanders viu sua vantagem aumentar novamente, abrindo 13min26s para Schareina, que aproveitou os problemas dos rivais para subir para a segunda colocação. Branch manteve a terceira posição, mas agora está a 26min10s. Skyler Howes foi quem se deu pior. De segundo colocado, a 02min de Sanders, o piltoo da Honda é agora o quarto a 27min01s. Ricky Brabec fecha o top 5 a 29min13s.

Dakar 2025 - Resultados das Motos após a Etapa 4 (Top 10)

Posicão Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 25:15:33 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +13:26 (2e) 3

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +26:10 (3e) 4

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +27:01 (4e) 5

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +29:13 (5e) 6

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +29:26 (6e) 7

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +33:14 (7e) 8

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +35:57 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +54:01 (9e) 10 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +59:39 (10e)

