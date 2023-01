Carregar reprodutor de áudio

O Dakar 2023 entrou na reta final nesta quarta-feira com o 10º estágio de um total de 14. Sebastien Loeb venceu novamente, enquanto o líder do geral, Nasser Al-Attiyah, manteve sua vantagem, perdendo apenas alguns segundos para o brasileiro Lucas Moraes.

O francês da equipe Bahrein Raid Xtreme liderou de ponta a ponta no estágio de 114km de extensão entre Haradh e Shaybah, o menor do Dakar 2023, vencendo com 03min04s de vantagem para Mattias Ekstrom da Audi. Já Moraes foi o terceiro colocado no estágio, à frente de Al-Attiyah por apenas 23s.

Mas Moraes não teve uma etapa das mais fáceis. Os saltos, elevações e quedas das dunas fizeram com que o brasileiro passasse mal durante o trajeto.

“Não consegui segurar, tive que vomitar”, disse. "Passei vários quilômetros me sentindo mal e essa sensação atrapalhou demais a minha concentração. Segurei até não ter mais como seguir em frente. Tive que parar para vomitar e aliviar o mal-estar".

"Fiquei muito feliz ao ver que mesmo assim nós terminamos bem a etapa de hoje. Estar entre os primeiros no Dakar é o maior desafio da minha carreira”.

Com os resultados do dia, a liderança de Al-Attiyah caiu levemente, tendo 01h21min34s de vantagem para Moraes, enquanto Loeb é o terceiro no geral, a 15min do brasileiro.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin se mantém na segunda posição da classificação geral, a 07min48s do líder Guillaume de Mevius. Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs estão em 34º (+42h29min44s), enquanto Enzo Bozzano e Luciano Gomes estão em 37º (+45h48min09s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), o brasileiro melhor colocado é Cristiano Batista, que está em sexto no geral, a 01h53min54s do líder Rokas Baciuska. Logo na sequência, em sétimo, está Bruno Conti (+02h21min07s), enquanto Rodrigo Luppi e Maykel Justo, que chegaram a ocupar as primeiras posições da classe no início do Dakar, caíram para 31º (+33h23min45s).

Dakar 2023: Classificação dos carros após o 10º estágio

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 36hr13m37s 2 Lucas Moraes Toyota +1hr21m34s 3 Sebastien Loeb Prodrive +1hr37m23s 4 Henk Lategan Toyota +1hr48m37s 5 Giniel de Villiers Toyota +2hr10m56s 6 Romain Dumas Rebellion +2hr45m24s 7 Martin Prokop Benzina +2hr50m02s 8 Brian Baragwanath Century +2hr56m28s 9 Wei Han SMG +3hr43m22s 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +4hr00m35s

Nas motos, tivemos o estágio mais eletrizante do Dakar 2023, com menos de 90 segundos separando os cinco primeiros colocados. Na ponta ficou Ross Brawn, de Botswana. Adrian van Beveren foi o segundo, a 21s, seguido de Michael Docherty (+30s), Kevin Benavides (+1min) e Matthias Walkner (+01min22s).

Na classificação geral, a ponta é de Kevin Benavides, que tem apenas 01min29s de vantagem para Skyler Howes, com Toby Price em terceiro (+02min10s).

Já nos quadriciclos, vitória brasileira! Marcelo Medeiros teve seu primeiro triunfo no Dakar, cruzando a linha de chegada para ficar 01min08s à frente de Manuel Andujar. Na classificação geral, ele ocupa a 11ª posição, a 31h04min49s do líder Alexandre Giroud.

“A equipe esteve concentrada em deixar o quadriciclo perfeito para as próximas etapas e deu tudo certo hoje. O equipamento segurou bem todos os obstáculos desta quarta e conseguimos andar a nossa primeira vitória na geral. Estou feliz!”, declarou.

Dakar 2023: Classificação das motos após o 10º estágio

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Kevin Benavides KTM 35.46’06” +3'00" 2 Skyler Howes Husqvarna +1'29" +1'00" 3 Toby Price KTM +2'10" +1'00" 4 Adrien Van Beveren Honda +9'52" 5 Pablo Quintanilla Honda +14'58" +2'00" 6 Mason Klein KTM +15'38" +4'00" 7 Nacho Cornejo Honda +20'42" 8 Luciano Benavides Husqvarna +21'44" 9 Daniel Sanders GasGas +23'40" +4'00" 10 Matthias Walkner KTM +39'49"

