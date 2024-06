Liberty Global adquire controle acionário da Fórmula E

A Liberty Global adquiriu o controle acionário de 65% da Fórmula E, em porção vinda da Warner Bros Discovery. O negócio de telecomunicações verá a sua participação na Fórmula E aumentar para 65%, tornando-se assim o acionista controlador da série, sendo os restantes 35% compostos por acionistas minoritários.

A Liberty Global, que investiu inicialmente na Fórmula E há 10 anos, irá adquirir as ações da Warner Bros Discovery e pretende concluir o negócio antes do final de 2024, sujeito à aprovação regulatória. O acordo é independente da propriedade da Fórmula 1 pela Liberty Media e do controle futuro planejado da Dorna Sports, que administra a MotoGP e o campeonato mundial de SuperBike. O anúncio vem logo após a Fórmula E se preparar para sua 11ª temporada com o calendário 2024-2025 divulgado na terça-feira, encabeçado por uma rodada dupla em Mônaco e uma nova etapa de Miami no calendário de 17 corridas. Jeff Dodds, CEO da Fórmula E, destacou que o investimento será focado na tecnologia do carro, na expansão do calendário e na promoção da série. “As principais áreas de crescimento têm sido a tecnologia do carro, o salto entre a geração 3.5 para a 4 é significativo, o que está a apenas dois anos e meio de distância, será um carro de corrida incrível”, disse Dodds. “A segunda área é onde corremos, onde levamos nosso show e como atraímos novos públicos. Esta semana anunciamos nosso calendário [2024-2025] e esse é o nosso maior calendário de todos os tempos e, como fãs do automobilismo, esperamos que vocês possam aprecio que há alguns movimentos icônicos e ousados ​​aí.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Andreas Beil

"A terceira coisa é sobre divulgação. Trabalhar com talentos, marketing, relações públicas, mídias sociais, ativação digital para contar a mais pessoas sobre o esporte do qual somos guardiões e que nos levou a aumentar nossa base de fãs para quase 400 milhões. "Estamos prestes a desbloquear esse crescimento exponencial. Portanto, ter um investidor tão convicto como a Liberty Global nos apoiando em um momento em que estamos aumentando nossa presença e investindo em tecnologia e investindo na publicidade é absolutamente crítico." “Este é um momento crucial para a Fórmula E. Este é, como toda plataforma esportiva, um momento em que a Fórmula E precisa de capital e de convicção”, acrescentou Mike Fries, CEO da Liberty Global. “Temos a intenção absoluta de fornecer essas duas coisas neste momento crítico.”

