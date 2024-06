MotoGP: KTM confirma Bastianini e Viñales na Tech3 para 2025

KTM completou sua formação para a temporada 2025 da Maverick Viñales e Enea Bastianini como dupla da satélite Tech3, que volta a receber o nome da marca austríaca após dois anos como GasGas. completou sua formação para a temporada 2025 da MotoGP ao anunciarcomo dupla da satélite, que volta a receber o nome da marca austríaca após dois anos como

Como revelado pelo Motorsport.com nesta semana, o espanhol encerrará sua passagem de três anos pela Aprilia no fim de 2024 com uma vitória em Austin nesta temporada e sete pódios. Ele vai agora para a Tech3, tendo ao seu lado Bastianini, que perdeu a vaga na equipe oficial da Ducati para Marc Márquez.

Como anunciado anteriormente, a formação da KTM é completada com Brad Binder e Pedro Acosta na equipe oficial da marca, que fornecerá quatro motos atualizadas para seus pilotos.

"Estamos muito animados por trazermos tanto Enea quanto Maverick para nosso projeto da MotoGP, dando a eles apoio total de fábrica para seguirem em busca de seus objetivos, mirando performance máxima", disse o diretor de esporte a motor da KTM, Pit Beirer.

"Estamos falando de dois dos pilotos mais rápidos do mundo neste momento, e é um elogio que eles confiam em nós e nesta operação de primeiro mundo que criamos junto com a Tech3. O nome da equipe para 2025 diz tudo: a hora de fortalecer novamente o nome da KTM chegou, e não poderíamos pensar em um jeito melhor de trazer esse valor para a empresa do que termos Enea e Maverick".

Com Viñales a caminho da KTM, a Aprilia perderá ambos os pilotos da equipe oficial, com Aleix Espargaró tendo confirmado em Barcelona sua aposentadoria no fim do ano. Segundo adiantado pelo Motorsport.com, ele será piloto de testes da Honda em 2025.

Inicialmente, Viñales considerava estender seu contrato com a Aprilia, que foi firmado de forma turbulenta em meio ao fim da relação com a Yamaha. Porém, a marca italiana preferiu esperar uma tomada de decisão com Espargaró antes de sentar com Viñales para negociar a renovação.

Mas o mercado da MotoGP foi chacoalhado após o GP da Itália quando a Aprilia anunciou a contratação de Jorge Martín, o que pavimentou o caminho para a confirmação de Márquez ao lado de Francesco Bagnaia na Ducati.

A dúvida agora fica sobre a segunda vaga da Aprilia ao lado de Martín. A dupla da VR46, Marco Bezzecchi e Fabio DiGiannantonio, é vista como os principais candidatos.

