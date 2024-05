Após o promotor do GP da Índia de MotoGP revelar na terça-feira (28) que a edição de 2024 da prova estava cancelada, a Dorna Sports veio a público nesta quarta oficializar a informação, anunciando ainda o retorno do GP do Cazaquistão, que estava adiado indefinidamente, para ocupar a vaga.

A Dorna já tinha a intenção de encaixar o GP do Cazaquistão, que originalmente deveria ser realizado em junho, mas teve que ser adiado devido a graves inundações na região, no fim de semana realizado pelo GP da Índia.

Os oficiais da MotoGP agora confirmaram a mudança, com a etapa inaugural do Cazaquistão sendo realizada entre 20 e 22 de setembro. A categoria citou "questões operacionais" e "condições climáticas" inadequadas para a realização da etapa indiana em setembro - com o calor e a umidade no Circuito Internacional de Buddh sendo um problema conhecido no GP da Índia inaugural do ano passado, realizado na mesma época do ano.

No entanto, o Motorsport.com entende que o verdadeiro motivo do cancelamento do evento de 2024 é de natureza financeira, com o promotor violando o contrato que assinou com a Dorna.

A largada do Grande Prêmio da Índia de 2023 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A organização já havia sido inflexível ao afirmar que a corrida de 2024 seria realizada conforme planejado e que quaisquer dúvidas sobre a corrida se deviam principalmente às eleições gerais em andamento no país.

A Dorna agiu rapidamente para colocar a prova do Cazaquistão para esse espaço, após o Circuito Internacional de Sokol e os organizadores confirmarem que o evento poderia ser jogado no final de setembro.

Isso significa que a edição inaugural do GP do Cazaquistão será a primeira prova de uma rodada tripla com a Indonésia (27 a 29 de setembro) e o Japão (4 a 6 de outubro).

Em seguida, a MotoGP fará uma pausa de uma semana antes de recomeçar com outra rodada tripla da Austrália (18 a 20 de outubro), Tailândia (25 a 27 de outubro) e Malásia (1 a 3 de novembro). A temporada 2024 da MotoGP termina em Valência, de 15 a 17 de novembro.

A temporada de MotoGP continua neste fim de semana com o GP da Itália em Mugello.

