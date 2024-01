O Rally Dakar 2024 terminou nesta sexta-feira com um resultado histórico. Enquanto Carlos Sainz confirmou a conquista do tetracampeonato de forma dominante, o espanhol deu à Audi sua primeira vitória no rally mais importante do mundo.

Entre os brasileiros, Lucas Moraes terminou na nona posição entre os carros. Correndo como piloto oficial da Toyota, Moraes foi crescendo ao longo do rally e, por alguns minutos, chegou a estar na vice-liderança na quinta-feira após os problemas com Sebastien Loeb. Mas o brasileiro teve problemas próprios, perdendo duas horas no penúltimo estágio e caiu para P9, sua posição final.

Sainz liderou quase toda a 46ª edição do Dakar, feita totalmente na Arábia Saudita, terminando com uma vantagem de 01h20min25s para Guillaume de Mevius, na Overdrive Toyota. Essa foi apenas a terceira vez em sua carreira que Sainz termina o Dakar sem vencer um estágio, mas conseguiu superar os rivais com sua consistência, evitando os erros que prejudicaram os demais.

Porém, o espanhol não teve uma 17ª participação sem problemas, terminando o Prólogo apenas na 48ª posição, comprometendo sua largada na prova. Mas, Sainz, de 61 anos, se recuperou rapidamente para entrar na briga pela vitória, assumindo a ponta já no segundo estágio. Após os problemas de Yazeed Al-Rajhi, da Overdrive, ele voltou à liderança e, dali, não saiu mais.

Seu principal rival na prova foi, sem dúvidas, Sebastien Loeb. O nove vezes campeão mundial de rally sempre se manteve próximo de Sainz, buscando sua primeira vitória no Dakar. Mas a quebra de Loeb ontem deixou o caminho livre para o espanhol, facilitado ainda mais pelos problemas de Moraes, que vinha na terceira posição.

Ao chegar no acampamento de Yanbu fora do top 10 na sexta-feira, o piloto da Audi garantiu seu quarto título do Dakar (sem contar o triunfo no Rally da Europa Central de 2008), tornando-se um dos maiores vencedores da prova. Ele ainda tem o feito de conquistar quatro títulos com quatro montadoras diferentes: Volkswagen, Peugeot, Mini e Audi.

Isso também deu à Audi seu primeiro triunfo no Dakar apenas em sua terceira participação no rally (2022-2024) com o ambicioso elétrico RS Q e-tron. A vitória também marca a despedida da marca da prova, já que a Audi encerrará o programa para focar em sua entrada na F1.

Photo by: A.S.O. #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

A Audi estava brigando por uma dobradinha até que o bicampeão do DTM, Mattias Ekstrom, sofreu problemas mecânicos no sétimo estágio, deixando Sainz como o único candidato à vitória. Mas isso acabou beneficiando o espanhol, que pôde contar com o sueco e o francês Stephane Peterhansel, seus companheiros de Audi, em sua busca pelo título.

Isso foi um contraste em relação a Loeb, que perdeu a ajuda de seu companheiro de Prodrive, o campeão de 2023 Nasser Al-Attiyah, que abandonou mais cedo nesta semana.

Loeb começou a segunda semana a mais de 30min de Sainz mas vinha diminuindo a vantagem, chegando a menos de 13min na quinta, quando atingiu uma pedra após um salto e terminou com uma quebra no braço de controle, sendo obrigado a abandonar o penúltimo estágio.

Após ocupar brevemente o segundo lugar no penúltimo estágio com os problemas de Loeb, Lucas Moraes viveu um pesadelo próprio na quinta-feira, ficando parado a 60km do fim. Eventualmente, o brasileiro da Toyota conseguiu terminar a especial, mas perdeu 2h para os rivais, caindo na classificação.

Isso permitiu que Guillaume de Mevius subisse para a segunda posição em sua primeira participação na classe no Dakar. Apesar dos problemas, Loeb ainda garantiu a terceira posição com cinco vitórias em 12 estágios, incluindo o último nesta sexta-feira (19).

Cristian Baumgart e Beco Andreotti terminaram o rally na 13ª posição, a 04h21min59s, ficando a pouco mais de 01h20min do top 10.

Confira a classificação final dos carros no Dakar 2024:

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Carlos Sainz Audi 48h15m18s 2 Guillaume de Mevius Toyota +1h20m25s 3 Sebastien Loeb Prodrive +1h25m12s 4 Guerlain Chicherit Toyota +1h35m59s 5 Martin Prokop Ford +2h16m43s 6 Guy Botterill Toyota +2h40m33s 7 Giniel de Villiers Toyota +2h50m26s 8 Benediktas Vanagas Toyota +2h57m17s 9 Lucas Moraes Toyota +3h03m12s 10 Mathieu Serradori Century +3h04m12s

Motos: Triunfo de Brabec põe Honda de novo no círculo dos vencedores

O piloto da Honda Ricky Brabec garantiu nesta sexta-feira sua segunda vitória no Dakar, superando Ross Branch da Hero em uma bela batalha até o fim. Mesmo com apenas um triunfo nos estágios, Brabec terminou com uma margem impressionante de 10min53s, para colocar a Honda novamente no círculo dos vencedores.

Essa é quase que exatamente a diferença que Brabec perdeu para Branch no estágio entre Al-'Ula e Al-Henankiya, mas ele conseguiu aos poucos ir reduzindo a diferença, que chegou a ser de apenas um segundo no oitavo dia de competição.

A passagem pelo deserto foi fundamental para Brabec garantir a vitória, podendo controlar o ritmo nos três dias finais. Terminando em sétimo no último estágio, Brabec garantiu seu segundo triunfo no Dakar, após o primeiro em 2020, encerrando também uma sequência impressionante de 18 vitórias consecutivas da KTM.

Brabec garantiu a segunda posição, à frente de Adrien van Beveren, também com a Honda. Isso marca o melhor resultado da Hero em sua história no Dakar, com a montadora indiana crescendo em 2024 para surgir como a rival da Honda. Já a KTM se viu como apenas a terceira melhor marca de 2024, com Kevin Benavides em quarto, a 38min de Brabec e Toby Price em quinto.

Classificação final das motos no Dakar 2024:

Posição Piloto Moto Tempo / Diferença 1 Ricky Brabec Honda 48h15m18s 2 Ross Branch Hero +10min53s 3 Adrien van Beveren Honda +12min25s 4 Kevin Benavides KTM +38min48s 5 Toby Price KTM +45min28s 6 Jose Ignacio Cornejo Honda +46min38s 7 Luciano Benavides Husqvarna +53min31s 8 Daniel Sanders GasGas +01h14min32s 9 Stefan Svitko KTM +01h56min28s 10 Martin Michek KTM +02h48min49s

UTVs - Protótipos (T3)

Cristina Gutierrez fez história ao conquistar a vitória da classe no Dakar. A espanhola virou o jogo no último dia, tendo terminado a quinta na segunda posição. No final, ela ficou 35min46s à frente de Mitchell Guthrie, com Rokas Baciuska em terceiro, a 58min47s.

Austin Jones e Gustavo Gugelmin ficaram com a quinta posição, a 01h44min47s, com Marcelo Gastaldi e Carlos Sachs em sétimo, a 03h53min48s. O paraguaio Oscar Peralta, que fez dupla com o brasileiro Lourival Roldão, ficou com a 12ª posição, enquanto Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini terminaram em 22º

UTVs de Produção

Em uma disputa apertada, Xavier de Soultrait garantiu o título com uma vantagem de apenas 02min25s para Jerôme de Sadeleer. Cristiano Batista e Fausto Mota terminaram na sétima posição, a 04h32min48s do francês. Jorge Wagenfuhr e Humberto Ribeiro ficaram com a 14ª colocação, 15h17min32s atrás, enquanto Rodrigo Varela e Enio Bozzano terminaram em 26º, 73h43min40s atrás.

