É muito mais provável que Fernando Alonso retorne ao Rally Dakar do que à Indy 500 no futuro, mas o piloto ainda insiste que sua "única prioridade" é conquistar um terceiro campeonato mundial de Fórmula 1 com a Aston Martin.

No início de 2024, o espanhol assinou um novo contrato com a equipe de Silverstone para ficar no assento até, pelo menos, a temporada de 2026. Além disso, o acordo ainda firma Alonso como embaixador e deve ficar ligado à marca por muitos anos.

No entanto, antes de seu tempo na F1 terminar, o espanhol de 43 anos deseja vencer mais um campeonato. Essa ideia se reforça, principalmente, pela chegada de Adrian Newey ao time, o do diretor técnico da Ferrari, Enrico Cardile, e o ex-chefe da unidade de potência da Mercedes, Andy Cowell, nos últimos meses.

Fernando também foi questionado sobre a perspectiva de retornar a Indianápolis para completar a tríplice coroa do automobilismo, vencendo a Indy 500, as 24 Horas de Le Mans e o GP de Mônaco da F1, mas jogou água fria em uma quarta participação no evento principal da IndyCar.

"Tentei a Indy 500 três vezes e não consegui. É a única que está faltando [na tríplice coroa]. Mas, no momento, isso não está em meus planos", disse Alonso em um evento da Cognizant, patrocinadora da Aston Martin.

"Estou muito, muito concentrado [na] F1 agora. Nos próximos dois ou três anos, quero conquistar o terceiro título mundial. Essa é minha primeira e única prioridade no momento".

Fernando Alonso, da Aston Martin F1 Team, se acomoda no carro Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Depois disso, como terei 45, 46 anos, acho que o compromisso que será necessário para ir à Indy 500, a quantidade de aprendizado que terei de refazer novamente... Será um pouco demais. Ou é o que eu acho agora, não posso dizer 100%".

Em vez de voltar para o oval de Indianápolis, o bicampeão mundial disse que é muito mais provável que ele tenha outra chance de vencer o Rally Dakar, o que, em sua opinião, seria uma declaração maior de sua versatilidade como piloto.

Durante seu período sabático na F1, Alonso terminou em 13º lugar no Rally Dakar 2020 com a Toyota ao lado do cinco vezes vencedor de motos Marc Coma, com um acidente caro na 10ª etapa que lhe custou horas.

"Acho que meu próximo maior desafio será o Dakar", explicou ele. "Se eu conseguir vencer o Dakar, acho que será extremamente gratificante para mim pessoalmente, porque posso vencer na F1, posso vencer em corridas de resistência, vencer em Le Mans e Daytona, e se eu conseguir vencer no rali também, isso significará muito para mim como piloto".

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Foto de: A.S.O.

"Você não pode dirigir um carro de F1 da mesma forma que um carro de Le Mans, que tem que fazer 24 horas para vencer a corrida, ou o rali Dakar, onde você tem que passar pelas dunas e pelo cascalho ao redor da Arábia Saudita", explica o espanhol.

"Portanto, tive que aprender e começar do zero em muitas dessas categorias e me cercar dos melhores pilotos do mundo especificamente nessa série, aprender com eles e ser humilde".

"Não há problema algum em aceitar que eu não tinha a menor ideia de como dirigir um carro de rali, mas [estava] melhorando dia a dia e aprendendo com eles até conseguir competir no rali mais difícil do mundo".

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!