Levantar o troféu do Rally Dakar em casa é algo que nenhum piloto na história jamais conseguiu antes, mas Yazeed Al Rajhi mudou tudo isso.

O bilionário saudita conquistou a vitória em uma edição atípica de 2025, na qual os favoritos ficaram pelo caminho em uma fatídica primeira semana em que as barras de segurança foram o principal problema, com Carlos Sainz e Sébastien Loeb ficando pelo caminho.

No entanto, chegar ao topo na Arábia Saudita, diante de seu próprio povo, é algo que ele nunca esquecerá e, apesar de ser uma das pessoas mais ricas do país, a paixão pelo automobilismo é algo que o acompanha há muitos anos.

Foi em 2007 que ele começou a participar de corridas de rali no Oriente Médio, embora só em 2014 tenha dado o salto para o nível internacional, deixando de lado outros esportes mais populares, como o futebol, que ele nem viu na histórica vitória de sua seleção nacional sobre a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2022, pois estava dormindo em Miami.

A única coisa que ele gosta é de pilotar no Rally Dakar, e ele provou isso com uma perseverança louvável de perseguir a primeira posição.

Desde sua estreia em 2015, quando venceu uma etapa, ele abandonou em três ocasiões, enquanto seu melhor resultado foi um terceiro lugar em 2022, curiosamente um dos anos em que ele não conseguiu terminar como líder em uma etapa especial, enquanto uma das vezes em que chegou mais perto foi em 2024, até que ele voou em um acidente impressionante enquanto liderava a classificação geral na difícil estreia de 48 horas no deserto.

Mas além do carro, onde tem oito vitórias em etapas, ele é um grande homem de negócios, onde toda semana tem que visitar uma de suas várias empresas, sejam cafés com sua 1/2, bancos com o Al-Rajhi Bank ou a garrafa de água que patrocina a corrida mais difícil do mundo, a Berain, além de hambúrgueres e o fato de ser dono de 80% do comércio de aço no país.

É por isso que, às vezes, ele aproveita o tempo que pode sair do volante para responder a pelo menos vinte e-mails por dia, com a ajuda de seu copiloto, Timo Gottschalk, para gerenciar seus cerca de 25 mil funcionários.

Yazeed Al Rajhi descobriu que o dinheiro não é tudo para vencer e, apesar de sua vasta fortuna, ele passa os dias indo ao escritório pela manhã, desde que não esteja em sua Toyota Hilux para a equipe Overdrive Racing, que é uma ramificação da Toyota Gazoo Racing e atua como piloto oficial da fábrica japonesa.

"A primeira equipe nos últimos 25 anos, uma equipe privada, a vencer o Rally Dakar, esse é o número um", explicou ele ao resumir suas conquistas para a mídia, que incluía o Motorsport.com. "Número dois, o primeiro carro saudita nos 47 anos de história da corrida. E terceiro, nunca, jamais, qualquer nacionalidade do mesmo país, venceu em seu território, é uma memória misteriosa, acho que gosto disso".

"Estou esperando por esse dia há muito tempo e, com certeza, acho que o próximo não será fácil para outros pilotos da Arábia Saudita que querem vencer o Rally Dakar. Eu preciso de muito tempo para fazer isso, nós precisamos de muito tempo juntos para fazer isso, acho que não é fácil", continuou Yazeed Al Rajhi.

"E acho que ficaremos com esse recorde por muito tempo, é como quando a Arábia Saudita venceu a Argentina na Copa do Mundo."

Além disso, sua fortuna o fez pensar no futuro do automobilismo saudita, e ele tem um desafio para jovens aspirantes a tentar a sorte no deserto local, com prêmios de dar água na boca de até dois milhões e meio de euros apenas por um lugar no pódio, embora o objetivo final seja que gerações melhores o sigam em seu sucesso e levantem outro troféu Touareg.

No entanto, para que seus sucessores cheguem ao sucesso no futuro, ele teve que vencer e, para isso, aprendeu com seus erros e não foi sempre com força total, apenas com uma década de "experiência", em que ele se esforça 90%, em vez de 100%, como fazia antes, o que levou a acidentes como o que sofreu em 2024, quando estava na liderança.

E o piloto saudita tem alguém muito especial como seu apoiador quando não está competindo contra ele, porque Carlos Sainz escreve para ele para saber como está indo e, durante sua luta pelo troféu Touareg, quando já não tinha mais chances de vencer, ele o bombardeou com mensagens.

Os dois têm conversas amigáveis para falar sobre como foi a corrida, e o quatro vezes vencedor do Rally Dakar sempre o incentiva a ligar para ele para saber mais sobre seus sentimentos:

"Carlos me ajudou a vencer, eu lhe mostro a mensagem, eu lhe mostro o que ele me enviou", disse ele, tirando o celular do bolso. "Onde você está, Carlos? Ligue para mim. Você sempre me manda uma mensagem. Bom trabalho, você sempre me apoia, muito bom. Sim, claro, um bom conselho".

"E ontem eu disse a ele, o que você acha, posso ligar para você? E então ele me ligou e me ajudou muito, eu disse que queria ser um vencedor, como ele", e o saudita finalmente conseguiu.

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!