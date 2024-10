Carlos Sainz, pai de Carlos Sainz Jr., piloto atualmente da Ferrari, é vencedor do Dakar com a Audi e tem certa intimidade com a montadora alemã e pensava que seu filho teria um destino positivo na Sauber, futura Audi. Porém, o caminho escolhido pelo espanhol não foi esse na Fórmula 1.

Até o momento, Sainz pai ainda não tinha comentado a notícia, mas, em entrevista ao jornal Marca, entregou sua opinião sobre a decisão do filho ao escolher a Williams.

"Sempre estive do lado dele e é verdade que esta temporada foi difícil para ele, porque o ano começou com Hamilton indo para a Ferrari. É uma situação complicada".

"Eu e meu sobrinho tentamos ajudá-lo, analisamos todas as opções, mas meu papel não mudou. Audi? Foi uma decisão dele e isso tem de ser respeitado. Não foi fácil porque ele tinha três ou quatro opções à sua frente, mas, no final, a decisão foi dele".

Apesar de estar hesitante, Sainz pai declarou que apoia totalmente a decisão do filho e vê uma melhora na Williams.

"Nós o apoiamos ao máximo. E o projeto Williams está crescendo. Eles agora estão começando a melhorar e esperamos que essa tendência de crescimento continue no próximo ano. Se olharmos para sua carreira, Carlos sempre causou uma boa impressão nas equipes em que correu, graças ao seu trabalho duro e profissionalismo".

"Os carros sempre melhoraram depois que ele chegou e isso realmente conta. É disso que você precisa em um profissional. Acho que ele é um piloto muito sério e tem ideias claras sobre a direção que quer seguir", disse o pai de Sainz, que, portanto, não se arrepende de seu filho não ter escolhido a Audi como sua próxima equipe.

