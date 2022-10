VÍDEO: Acidente impressionante do DTM em Hockenheim faz motor 'decolar' de carro; veja

Carregar reprodutor de áudio

A passagem do DTM pelo circuito de Hockenheim foi marcada por uma grave sequência de acidentes na corrida deste sábado, envolvendo diversos carros e cenas inusitadas, como um motor que simplesmente foi arrancado de dentro do carro pelo impacto da colisão.

A corrida recomeçou na volta 6 após um longo período de safety car, Thomas Preining e David Schumacher estavam lutando pela posição quando um contato entre eles antes de frear para a curva 8, seus carros entrando nas barreiras em alta velocidade antes de voltar à pista.

Isso criou um gargalo e levou Dennis Olsen a perder o controle de seu Porsche SSR - ostensivamente devido a um contato - enviando-o direto para a barreira do outro lado da pista.

A intensidade do impacto fez com que o motor fosse lançado para fora de seu carro, que imediatamente pegou fogo em um momento assustador para o norueguês.

O Team Bernhard Porsche do candidato ao título Preining e o Winward Mercedes de Schumacher também sofreram danos pesados ​​durante o engavetamento.

Mesmo com a cena impressionante, todos os pilotos conseguiram escapar de seus carros, mas alguns foram encaminhados ao centro médico para exames.

Nisso, a corrida teve a bandeira vermelha acionada, com todos os carros retornando ao pitlane. A prova acabou sendo retomada às 14h25, após uma volta atrás do safety car, com o formato de reinício no estilo Indy descartado por precaução.

Antes do caos da curva 6, vários carros se envolveram em um incidente no início da volta que foi desencadeado por Philipp Eng e Nico Muller brigando na abertura da direita.

O rescaldo de seu incidente pegou vários pilotos, incluindo a dupla da Grasser Racing Lamborghini Clemens Schmid e Rolf Ineichen, com este último marcando o Attempto Audi de Mariuz Zug quando ambos bateram na parede.

Houve mais incidentes mais cedo na primeira volta, o que trouxe o safety car e levou a um reinício confuso que deixou pelo menos um terço do grid com danos no final da corrida.

O HRT Mercedes de Arjun Maini sofreu grandes danos após uma rodada causada pelo contato do GruppeM AMG GT3 de Maro Engel, enquanto o Audi de Kelvin van der Linde jogou um pneu de maneira perigosa em um incidente separado no mesmo

