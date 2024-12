Após demissão da Williams, Sargeant anuncia ida para ELMS

O ex-piloto de Fórmula 1 da Williams, Logan Sargeant, anunciou que irá pilotar na European Le Mans Series de 2025, juntando-se a Jamie Chadwick na nova entrada da classe LMP2 da Genesis e da IDEC Sport.

Na quarta-feira, a marca de luxo da Hyundai, Genesis, anunciou os primeiros detalhes de seu programa de hipercarros Genesis Magma Racing para 2026, quando entrará com o Genesis GMR-001 Hypercar no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), incluindo as 24 Horas de Le Mans. Em 2027, a empresa também participará do IMSA Sportscar Championship.

Como parte de sua preparação, a Genesis também inscreverá um carro na European Le Mans Series no ano que vem, unindo forças com a IDEC Sport, uma equipe francesa de carros esportivos já estabelecida, para ajudar a preparar sua equipe em nível operacional.

Ela contratou o ex-piloto de F1 da Williams, Logan Sargeant, como um de seus pilotos para o programa LMP2, com o americano acompanhado pelo ex-piloto da W Series e da Indy NXT, Jamie Chadwick, e pelo jovem talento francês Mathys Jaubert.

Para Sargeant, essa será sua primeira corrida competitiva desde que perdeu sua vaga na WIlliams no meio da temporada de 2024, sendo substituído por Franco Colapinto no GP da Itália em setembro, após 18 meses frustrantes com a equipe.

Recentemente, Sargeant experimentou pela primeira vez com um carro de Indy em um teste com a Meyer Shank Racing na pista do Thermal Club, na Califórnia, mas as conversas preliminares para conseguir uma vaga na série norte-americana não se concretizaram até o momento.

A campanha de Sargeant na LMP2 pode levar a uma vaga de hipercarro em tempo integral em 2026 e nos anos seguintes, com a marca Hyundai se comprometendo a entrar com dois carros no WEC em 2026 e outros dois carros na IMSA em 2027.

Na quarta-feira, o fabricante anunciou que havia contratado o tricampeão de Le Mans e atual campeão mundial de hipercarros do WEC, Andre Lotterer, e o craque da IMSA, Pipo Derani, como seus dois primeiros pilotos de trabalho.

A dupla experiente, que veio da Porsche Penske e da Cadillac, respectivamente, liderará o programa de desenvolvimento da Genesis com o carro LMDh baseado no Oreca no próximo ano.

