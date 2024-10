A European Le Mans Series abriu nesta quinta-feira as atividades da grande final da temporada 2024. E no primeiro treino livre para as 4h de Portimão, a liderança geral da sessão ficou com o trio de Rodrigo Sales, Mathias Beche e Grégoire Saucy, da Richard Mille by TDS, enquanto Felipe Drugovich colocou o trio da Vector na quinta posição.

Já na classe LMGT3, Daniel Serra colocou a Kessel Racing na liderança, com o trio do brasileiro lutando pelo título neste fim de semana.

Na classe principal, a LMP2, a liderança ficou com Tom Dillmann, Sebastian Álvarez e Vladislav Lomko, da Inter Europol, com 01min32s253, 0s350 à frente de Malthe Jakobsen, Lorenzo Fluxa e Ritomo Miyata, da Cool Racing. Drugovich, que divide o carro da Vector com Stephane Richelme e Ryan Cullen, marcou como melhor volta 01min32s715, ficando com o quarto lugar da LMP2.

Na LMP2 Pro-Am tivemos o melhor tempo do dia até aqui, com Mathias Beche marcando 01min32s246 para a Richard Mille. Seu rival mais próximo na classe foi Laurents Horr, Andres Canon e Cem Bolukbasi, da DKR. Já o trio da United Autosport de Daniel Schneider, Oliver Jarvis e Andy Meyrick ficou em oitavo, a 1s405.

Na LMP3, a Cool Racing ficou na liderança com Miguel Cristóvão e Manuel Espírto Santo com 01min38s227, 0s715 à frente da Racing Spirit of Léman de Antoine Doquin, Jean-Ludovic Foubert e Jacques Wolff.

Pra fechar, na LMGT3, Daniel Serra colocou a Kessel Racing na liderança com um tempo de 01min42s759. O brasileiro, que divide o trio com Takeshi Kimura e Esteban Masson, chega à final na ponta da classe, empatado com a Racing Spirit of Léman de Derek DeBoer, Valentin Hasse-Clot e Casper Stevenson, que ficou na nona posição.

Nesta quinta-feira, será realizado um treino coletivo apenas para os pilotos bronze. Na sexta, as atividades começam com o segundo treino livre, às 06h10, antes da classificação, às 10h45, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil

Confira o resultado do TL1 da ELMS em Portimão:

