A European Le Mans Series deu nesta sexta-feira o pontapé inicial para as 4h de Mugello, penúltima etapa da temporada 2024. Na classe principal, a LMP2, a liderança ficou com o trio de Arthur Leclerc, Charles Milesi e Manuel Maldonado, da Panis Racing.

Entre os representantes brasileiros, o trio de Daniel Serra, com Takeshi Kimura e Esteban Masson ficou na ponta pela classe LMGT3.

Na estreia da ELMS na pista da Toscana, a categoria teve um dia movimentado em Mugello, com a aproximação da final da temporada, que será realizada no meio de outubro, em Portimão. O grid deste fim de semana tem duas ausências entre os brasileiros. Na LMP2, Felipe Drugovich não correrá com a Vector Sport, estando nos EUA para um teste com a Chip Ganassi pela Indy. Já na LMP2 Pro/Am, Nelsinho Piquet também desfalca a Team Virage.

Ao final da sessão, Leclerc / Milesi / Maldonado estavam na ponta pela LMP2 com uma marca de 01min34s687, 0s333 à frente da IDEC Sport de Richard de Gerus, Job van Uitert e Nico Pino. Líderes da classe, o trio da AO by TF de Robert Kubica, Louis Délétraz e Jonny Edgar ficou na quarta posição.

Na LMP2 Pro/Am, a liderança ficou com o #20 da Algarve Pro Racing, do trio Richard Bradley, Kriton Lendoudis e Alex Quinn, com 01min35s218, quase oito décimos à frente do #3 da DKR Engineering de Cem Bolukasi, Laurents Hörr e Andres Latorre Canon. O #21 da United Autosports, que tem o brasileiro Daniel Schneider ao lado de Andy Meyrick e Oliver Jarvis ficou em quarto, a 2s176.

Na LMP3, a COOL Racing #17 de Miguel Cristóvão, Manuel Espirito Santo e Cédric Oltramare ficou na liderança com 01min42s337, 0s747 à frente da RLR M Sport de Nick Adcock, Michael Jensen e Gael Julien.

Pra fechar, na LMGT3, tivemos Brasil na liderança. Daniel Serra, que corre ao lado de Takeshi Kinura e Esteban Masson no #57 da Kessel Racing, fez o melhor tempo da classe: 01min46s583. O #50 da Formula Racing, dos dinamarqueses Conrad Laursen, Johnny Laursen e Nicklas Nielsen, ficou em segundo a 0s072.

O grid da ELMS volta à pista de Mugello no sábado para a classificação da penúltima etapa da temporada 2024. A sessão está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo, de graça e em português da Motorsport.tv Brasil.

