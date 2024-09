A European Le Mans Series está de volta! E, neste fim de semana, a categoria volta para a Itália para as 4 Horas de Mugello, na primeira passagem da ELMS pelo circuito da Toscana, e que você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil!

As atividades começam a partir da sexta-feira no Autódromo Internazionale di Mugello, com duas sessões de treinos livres, sendo uma exclusiva para pilotos bronze, e mais uma na madrugada de sábado.

A Motorsport.tv Brasil transmite a classificação, a partir das 09h30 do sábado, horário de Brasília, definindo o grid para a prova do domingo, com largada marcada para 06h30, que você acompanha ao vivo na plataforma!

O grid terá dois desfalques entre os brasileiros que disputam a temporada completa. Na classe principal, a LMP2, a Vector Sport não contará com Felipe Drugovich, que estará nos EUA realizando um teste com a Chip Ganassi na Indy. O francês Patrick Pilet correrá ao lado do irlandês Ryan Cullen e do monegasco Stéphani Richelmi.

Já na LMP2 Pro-Am teremos apenas um dos dois brasileiros no grid: Daniel Schneider na United Autosports ao lado dos britânicos, Oliver Jarvis e Andy Meyrick. Já Nelsinho Piquet ficará novamente fora do trio da Team Virage, com Tristan Vautier correndo com Matt Bell e Anthony Wells.

Enquanto na LMP3 não temos nenhum brasileiro, Daniel Serra é o nosso único representante na LMGT3. Ele corrre pela Kessel Racing com o francês Esteban Masson e o japonês Takeshi Kimura.

Confira a programação das 4h de Mugello da ELMS:

ELMS Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 - Treino Livre 2 (Pilotos Bronze) Sexta-feira 11h20 - Treino Livre 3 Sábado 05h10 - Classificação Sábado 09h40 Motorsport.tv Brasil Corrida (4h de duração) Domingo 06h30 Motorsport.tv Brasil

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

