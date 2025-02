Destaque brasileiro no automobilismo internacional, Enzo Fittipaldi será piloto da equipe CLX Motorsport na temporada 2025 do European Le Mans Series (ELMS). Esta será a estreia do jovem talento nas corridas de endurance, após se dedicar exclusivamente aos monopostos desde 2017.

“Estou muito feliz com essa oportunidade que a CLX Motorsport está me proporcionando para 2025 e bastante empolgado para começarmos os trabalhos com o carro. Eu acompanhei algumas vezes o trabalho do meu irmão (Pietro) nas corridas com os protótipos, então já pude ver como funcionam os carros de perto e a expectativa para pilotar na pista é muito grande. Espero fazer uma grande temporada."

"Eu já corri em cinco das seis pistas que vamos competir, a única nova será Portimão e é na última etapa, então vamos trabalhar para me adaptar ao carro o mais rápido possível e tenho certeza de que conseguiremos bons resultados”, diz Enzo.

Com histórico de conquistas em todas as categorias por onde passou, Enzo Fittipaldi foi campeão da F4 Italiana, vice-campeão da Fórmula Regional Europeia, foi ao pódio na F3, além de ter conquistado vitórias e mais pódios na F2. Chefes da equipe CLX Motorsport, Alexandre Coigny e Nicolas Lapierre deram as boas-vindas ao piloto brasileiro.

“Estamos entusiasmados em receber o Enzo (Fittipaldi) na equipe para a temporada 2025 do ELMS. Como um dos melhores pilotos de sua geração, ele demonstrou sempre muita velocidade e talento excepcional ao longo dos anos. O histórico impressionante do Enzo inclui ser campeão da F4 Italiana, vice-campeão da FRECA e conquistar 13 pódios na F2, incluindo duas vitórias."

"Na CLX Motorsport, nossa meta sempre foi vencer corridas e campeonatos, e acreditamos que o Enzo tem a capacidade de se estabelecer rapidamente como um piloto de endurance de primeira linha, nos ajudando a alcançar o sucesso e a disputar o título do ELMS em 2025”.

A CLX Motorsport é uma equipe suíça, mas com base em Annecy, na França. O time foi criado em 2017 e era conhecido anteriormente como Cool Racing. A operação é composta por carros de LMP2 e LMP3 no ELMS e na Le Mans Cup. Enzo vai correr ao lado do também brasileiro Pipo Derani e do português Manuel Espirito Santo. O trio vai dividir o carro 47 na classe LMP2.

A abertura do ELMS está programada para o dia 4 de abril com as 4 horas de Barcelona, na Espanha. Antes disso, nos dias 31 de março e 1º abril, as equipes participam do prólogo no mesmo circuito.

Calendário ELMS 2025:

31 de março/ 1º de abril – Prólogo – Barcelona

6 de abril – 4 Horas de Barcelona

4 de maio – 4 Horas de Le Castellet

6 de julho – 4 Horas de Imola

24 de agosto – 4 Horas de Spa-Francorchamps

14 de setembro – 4 Horas de Silverstone

18 de outubro – 4 Horas de Portimão

