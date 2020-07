O brasileiro Augusto Farfus está de volta ao Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Nesta terça-feira, a Aston Martin anunciou que o piloto vai correr com a equipe na classe LMGTE Am nas três provas restantes da temporada 2019/20: as 6 Horas de Spa, as 24 Horas de Le Mans e as 8 Horas do Bahrein.

Farfrus, que competiu na temporada 2018/19 do WEC, que incluiu duas edições das 24 Horas no cronograma, correndo pela BMW, agora vai correr com a montadora britânica, substituindo Darren Turner ao lado de Paul Dalla Lana e Ross Gunn.

O brasileiro vai andar com o carro #98 em Spa em 15 de agosto, nas 24 Horas em 19 e 20 de setembro e na etapa final da temporada, no Bahrein, em 21 de novembro.

Farfus vai substituir Turner, que é um piloto de longa data da marca e que agora vai focar no desenvolvimento do Valkyrie, novo modelo da montadora. O brasileiro também vai correr na segunda rodada da Le Mans Series Europeia em Spa em 09 de agosto, uma semana antes da etapa do WEC, ao lado de Dalla Lana e Mathias Lauda.

Dalla Lana, que foi campeão de LMGTE Am do WEC em 2017 com Lauda e Pedro Lamy disse: "Eu sou amigo de Augusto há muito tempo e queríamos correr juntos, mas só agora que tivemos a chance, com uma brecha em seu programa".

John Gaw, diretor da Aston Martin Racing, acrescentou: "Paul optou por recrutar Augusto Farfus para correr com ele, e mal podemos esperar para recebê-lo na equipe".

Farfus, que é piloto da BMW no Intercontinental GT Challenge nesta temporada, correu por muitos anos com a montadora no DTM. Essa será sua quinta participação nas 24 Horas e a primeira não correndo com a BMW, além de ser sua primeira participação na LMGTE Am, tendo competido anteriormente na GT2 e na GTE Pro.

Com isso, Farfus é o sétimo brasileiro confirmado nas 24 Horas de Le Mans em 2020. Ele vai se juntar a Bruno Senna, na LMP1, André Negrão e Pipo Derani na LMP2, Daniel Serra na GTE Pro e Felipe Fraga e Mrcos Gomes na GTE Am.

A Aston ressaltou que Turner deve reassumir a posição em tempo integral em 2021.

