Pietro Fittipaldi correrá na European Le Mans Series de LMP2

Pietro Fittipaldi foi anunciado nesta sexta-feira (05) como piloto da G-Drive Racing operado pela Algarve Pro-run na temporada de 2021 European Le Mans Series.

O neto de Emerson Fittipaldi vai competir na categoria LMP2, partilhando o carro com John Falb e Rui Andrade.

O trio também é elegível para a subclasse Pro/Am, devido a Falb ser um piloto classificado como bronze.

“Estou muito feliz por ter a oportunidade de competir na European Le Mans Series com a G-Drive Racing operada pela Algarve Pro Racing” disse Fittipaldi, de 24 anos de idade.

“Será minha primeira temporada de LMP2 adequada e estou realmente ansioso por isso, especialmente porque minha família tem um histórico muito forte em corridas de carros esportivos de resistência.”

"Meu primo Christian é um vencedor três vezes das 24 Horas de Daytona e meu tio Max (Papis) tem duas vitórias de Daytona em seu nome, então eles certamente serão capazes de dar bons conselhos."

Fittipaldi, que fez sua estreia na F1 no ano passado substituindo Romain Grosjean nos dois últimos GPs da temporada, testou anteriormente um Porsche 919 LMP1 em 2017.

Em 2018, ele competiu no Campeonato Mundial de Endurance da FIA pela no LMP1 da DragonSpeed, mas quebrou a perna esquerda e o tornozelo direito por causa de um forte acidente em Spa-Francorchamps.

“Tenho muita experiência em monopostos, mas também corri e testei carros com cockpit fechado - fui o estreante mais rápido em um teste de fim de temporada no Porsche 919 Hybrid LMP1”, acrescentou.

"No entanto, sempre sigo as coisas passo a passo porque cada carro requer um estilo e abordagem diferentes e pode levar algum tempo para se adaptar.”

“O meu primeiro teste com o Algarve Pro Racing está chegando e estou muito animado. Esta temporada vai ser uma experiência diferente e será ótimo trabalhar com John e Rui.”

Fittipaldi anunciou recentemente que continuará como piloto de teste e reserva da Haas na F1 em 2021.

O campeão da Fórmula V8 3.5 de 2017 também retornará à IndyCar com Dale Coyne, substituindo Grosjean nos ovais.

Isso significa que o brasileiro, que já competiu em seis corridas da IndyCar por Coyne em 2018, está pronto para fazer sua estreia nas 500 milhas de Indianápolis.

