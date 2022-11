Carregar reprodutor de áudio

A lista de inscritos para as 500 milhas de Sebring, a quarta etapa da Le Mans Virtual Series 2022-2023 - a categoria global de esports de Endurance de elite e uma joint venture entre a Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) (“Motorsport Games”) e o Automobile Club de l'Ouest (“ACO”) - foi hoje revelado. Com um grid completo de 40 carros, a lista completa para o evento de 500 milhas (aproximadamente 4 horas) pode ser encontrada AQUI. A corrida acontecerá no sábado, dia 3 de dezembro, e é a etapa final antes das lendárias 24 Horas de Le Mans Virtual em janeiro.

A lista apresenta nomes de destaque do mundo real do automobilismo, incluindo o bicampeão mundial de Fórmula 1 da Team Redline, Max Verstappen, o ex-F1 e atual estrela da INDYCAR, Romain Grosjean, e Beitske Visser, da Mahle Racing Team, da W Series e das corridas de carros esportivos, além de muitos outros, representando os fabricantes de maior prestígio no mundo. Eles se juntam a esquadrões de elite de esports de todo o mundo e estrelas de jogos como Jeffrey Rietveld (Team Redline), Josh Rogers e Tommy Østgaard da Porsche Coanda Esports e Lorenzo Arisi da SIM Maranello da Ferrari.

Muitas equipes estão aproveitando a oportunidade para colocar pilotos profissionais que usarão as 500 milhas de Sebring como uma prévia para Le Mans, dando-lhes a oportunidade de se familiarizar novamente com a plataforma fFactor2 e os participantes cada vez mais competitivos. Faltando apenas uma etapa para a final da Le Mans Virtual Series, as prestigiadas 24 Horas de Le Mans Virtual (14 a 15 de janeiro), o Team Redline lidera a classificação e o BMW Team Redline lidera o Oracle Red Bull na categoria GTE. Há de tudo para disputar em cada uma das duas categorias, e os louros do enduro esports estão em jogo junto com a premiação total de US$ 250 mil.

A corrida acontece no Sebring International Raceway, tecnicamente complicado e praticamente acidentado, e a cobertura completa e ininterrupta começará às 9h30 (Brasília) no sábado, 3 de dezembro. A pista da Flórida é incomparável em sua história, especialmente em corridas de resistência, e a paixão que desperta nos fãs de automobilismo – reais ou virtuais. Certifique-se de que muita ação estará reservada!

A classificação será na sexta-feira, 2 de dezembro, e toda a ação da corrida pode ser acompanhada nos canais do YouTube da FIA WEC, Le Mans e TraxionGG, em twitch.tv/traxiongg e em vários canais de mídias sociais.