O campeonato virtual que tem a participação de todos os pilotos reais da Fórmula E, incluindo os brasileiros Lucas di Grassi e Felipe Massa, estará de volta neste sábado. A race at Home chega a Hong Kong, em corrida com transmissão ao vivo do Motorsport.com, às 11h30. O evento é uma parceria do Motorsport Games com a UNICEF, no combate ao coronavírus.

Vamos observar o que os pilotos da Fórmula E encontrarão no traçado de Hong Kong, com os comentários de Sam Bird.

Abordagem

“Para começar uma volta, você precisa de uma boa saída da última curva. Sua volta começa com duas curvas seguidas. Você precisa ter uma linha forte por lá e, em seguida, uma saída realmente sólida para se impulsionar pela reta.”

Curva 1

"Você está em uma grande reta em um hairpin o aguarda à direita. Você precisa escolher seu ponto de frenagem, que no carro real fica logo após a placa de 100 metros.”

"Trata-se de efetuar a curva para obter uma ótima saída na que é uma das retas mais longas da Fórmula E.”

“Se você reduzir demais ou tentar reacelerar muito cedo, poderá sair da pista na saída. Você terá que dar o gás, mas depois diminuir, acelerar novamente e perder tempo.”

Reta oposta

“Na longa reta, você tem tempo para verificar suas configurações, fazer ajustes. Se você precisar alterar a inclinação do freio ou qualquer outra coisa no carro real, você estará fazendo isso para a curva 2.”

Curva 2

“No carro de verdade, você passa por uma área com chão pintado. No ano passado, isso foi muito complicado no molhado.”

“Eu e Andre [Lotterer] nos encontramos aqui porque estava muito úmido e escorregadio. Eu travei as rodas e bati na traseira dele.

“A curva em si é para a direita em 90 graus. Para mim, é uma boa frenagem. Esta é uma curva onde você pode carregar uma boa velocidade mínima.”

“A saída não é realmente a coisa principal aqui. É mais sobre frenagem e velocidade mínima.”

Curva 3

“Entre as curvas 2 e 3, prepare o carro para a chicane. Traga o carro de volta para o lado direito.”

“A chicane no simulador é muito mais rápida. Na realidade, você precisa se adequar à freada, virando bem o carro para a esquerda e depois para a direita. Use todo a zebra que puder."

Curva 5

“Primeiro você vira à direita e depois à esquerda. Essa é complicada. O muro atrai você um pouco. Você precisa ter muito cuidado para não prender sua roda interna no ápice.”

Curva 6

"Há uma mudança de piso aqui. Não é mais o Tarmac, é concreto. É bastante difícil em uma zona de frenagem em declive. É uma área em que eu provavelmente fiz uma das minhas melhores ultrapassagens na quarta temporada, contra Jean-Eric Vergne na corrida de abertura da temporada.”

"Como é um hairpin apertado, vire o carro e saia da melhor maneira possível. Você precisa trabalhar em tudo: frear, manter a velocidade mínima e uma boa saída.”

Curvas 7 e 8

“Quando você toma o primeiro ápice, pode quase tratá-lo como uma curva. Você dispara a velocidade para a esquerda, usa toda a pista na saída e, quase imediatamente, também vira para a esquerda seguinte, que novamente é uma curva de velocidade alta.”

"Use toda a pista na saída e, em seguida, execute as duas últimas curvas da melhor maneira possível.”

Curvas 9 e 10

“Nesse ponto da pista, os pneus estão bastante quentes, especialmente durante a corrida. Você ainda precisa fazer uma boa zona de frenagem. Então, novamente, freie na reta para à esquerda em 90 graus.”

“Na penúltima curva, use três quartos da pista na saída, não tudo, porque, novamente, você precisa trazer o carro de volta o máximo que puder para disparar a velocidade pela última curva para a reta da linha de chegada."

