Gasly, Vandoorne e Vergne têm presenças confirmadas nas 24 Horas virtuais de Le Mans

As 24 Horas virtuais de Le Mans, evento organizado entre o ACO, WEC e Motorsport Games, será realizado por meio da plataforma rFactor 2 na data original do evento francês de 2020, nos próximos 13 e 14 de junho. A corrida real foi adiada para 19 e 20 de setembro devido à pandemia do novo coronavírus.

A equipe Veloce entrará com três carros LMP2 com quatro pilotos, dois profissionais e dois especialistas em simuladores, conforme exigido pelo regulamento, em cada um deles.

O piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly, se unirá ao bicampeão da Fórmula E, Jean Eric Vergne, além do ex-piloto da Renault Esports Jarno Opmeer e Isaac Gillissen.

A segunda vaga inclui o piloto de Fórmula E da Mercedes, Stoffel Vandoorne, e o piloto da Rebellion no WEC, Norman Nato, que conquistou duas vitórias na temporada 2019/2020. O piloto de simulador irlandês Eamonn Murphy e o piloto da Veloce Academy de 14 anos, Tomek Poradzisz, completam o esquadrão.

O terceiro carro inscrito conta com o vencedor do eRace of Champions de 2019, James Baldwin, ao lado do campeão japonês de Fórmula 3 de 2019 e do piloto oficial da Toyota, Sacha Fenestraz, além do piloto de Fórmula 2 Ryan Tveter e de simulador, Tom Lartilleux.

Os pilotos de F1 Max Verstappen e Lando Norris, que dividirão a equipe da Redline, também estão confirmados.

Na categoria GTE também haverá dois ex-F1: Felipe Massa e Giancarlo Fisichella. Outros brasileiros, Rubens Barrichello e Bruno Senna, também estarão no evento.

A Porsche anunciou suas quatro escalações para o evento, incluindo o tricampeão Andre Lotterer e o campeão da edição de 2016, Neel Jani.

Daniel Juncadella também foi confirmado na equipe de Esports de Romain Grosjean, R8G.

As 24 horas virtuais de Le Mans começarão às 10h de 13 de junho e será transmitida ao vivo no Motorsport.com.

