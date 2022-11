Verstappen e Grosjean estão entre os astros das 6 Horas de Spa da Le Mans Virtual Series da Motorsport Games

Carregar reprodutor de áudio

A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") anuncia hoje que a terceira etapa da Le Mans Virtual Series acontece na pista de Spa, com um evento de 6 Horas. O lendário Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, está há muito tempo no topo da lista de ‘favoritos’ dos pilotos de todo o mundo. Esta rodada - a terceira da Le Mans Virtual Series 2022-2023 - atraiu alguns grandes nomes, revelada AQUI. A Le Mans Virtual Series é uma joint venture entre o Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) e a Motorsport Games.

O bicampeão mundial de F1 Max Verstappen competirá na equipe número 1 da Redline LMP (Verstappen/Rietveld/Benecke) pela primeira vez nesta temporada, e ele será acompanhado pelo proprietário da equipe R8G Esports e estrela da INDYCAR, Romain Grosjean, que competirá no carro #18 R8G Esports LMP (Grosjean/Hemmingsen/Ozyildorim) no grid cada vez mais forte.

Os líderes do LMP Championship Floyd Vanwall-Burst (Viscaal/Simončič/Pedersen) tentarão aumentar sua estreita vantagem de 2 pontos sobre o Team Redline, enquanto na disputada categoria GTE, a equipe Oracle Red Bull Racing (Kasdorp/Siebel/ Jordan) planeja colocar sua exibição desastrosa em Monza em segundo plano e devolver seu Porsche à sua forma vencedora do Bahrein. BMW Team Redline e SF Velas Esports (Ferrari) estão logo atrás, e todas as equipes lideradas por fabricantes estarão de olho na vitória.

A corrida acontece na plataforma rFactor 2 no Circuito de Spa-Francorchamps, virtual, rápido e tecnicamente desafiador, com 7 km de extensão. A cobertura completa e ininterrupta começará a partir das 9h30 no sábado (horário de Brasília), 5 de novembro.

Um total de 40 carros competirão em duas classes diferentes – 24 na LMP, com todos os competidores usando um modelo ORECA 07 LMP2, e 16 na GTE, com as equipes podendo escolher entre os modelos Ferrari, BMW, Porsche e Aston Martin Vantage. O apoio do fabricante também chega às equipes que representam a Alpine e a Mercedes AMG.

A classificação será na sexta-feira, 4 de novembro, e toda a ação da corrida pode ser acompanhada nos canais do YouTube da FIA WEC, Le Mans e TraxionGG, em twitch.tv/traxiongg e em vários canais de mídia social.

Rodada 1 - 8 Horas de Bahrein, Bahrein 17 de setembro de 2022

Rodada 2 - 4 Horas de Monza, Itália 8 de outubro de 2022

Rodada 3 - 6 Horas de Spa, Bélgica 5 de novembro de 2022

Rodada 4 - 500 milhas de Sebring, EUA 3 de dezembro de 2022

Rodada 5 - 24 Horas de Le Mans Virtual 14/15 de janeiro de 2023