F1: O que o AlphaTauri AT04 revela em suas primeiras imagens

A AlphaTauri apresentou o design do seu novo carro neste sábado, em Nova York, e aproveitou para divulgar algumas imagens modelo real que será usado na temporada 2023 da Fórmula 1.

O verdadeiro AT04 será testado no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli na terça-feira, antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein em 23 de fevereiro.

Embora as renderizações divulgadas neste sábado não mostrem muitos detalhes do carro, elas apontam que ele tem entradas laterais diferentes. A área de downwash também tem uma rampa que o AT03 não tinha, enquanto o nariz e a asa dianteira são semelhantes ao conceito usado no final da temporada passada.

O diretor técnico da equipe, Jody Egginton , explicou que a equipe tentou ser agressiva com melhorias aerodinâmicas e na tentativa de aumentar os níveis de downforce, já que essa foi uma fraqueza importante no ano anterior.

Egginton refletiu sobre o que a equipe aprendeu com a difícil campanha de 2022: "Aprendemos muito sobre o AT03 durante seu desenvolvimento e muitas dessas informações foram usadas no design geral do AT04 para solucionar algumas das deficiências identificadas no carro do ano passado."

“Simplificando, estávamos perdendo algum downforce em comparação com nossos principais concorrentes e identificamos oportunidades para reduzir a massa”.

Ele acrescentou: “Quase todas as áreas do carro representam uma forte evolução do AT03 e grande atenção foi dada ao 'corpo' para que tivéssemos a melhor base para o desenvolvimento aerodinâmico”.

Embora a equipe irmã Red Bull tenha produzido o melhor carro no ano passado, quando Max Verstappen garantiu seu segundo título mundial, a AlphaTauri evitou aumentar o número de peças que compra de Milton Keynes.

“O programa de sinergia continua com uma base semelhante aos anos anteriores”, acrescentou Egginton. “É extremamente benéfico para nós, por isso vamos continuar neste caminho. Mantemos alguns componentes com as mesmas especificações do ano passado, enquanto outros foram modificados, mas a gama total de componentes adquiridos da Red Bull permanece praticamente a mesma."

“Esta é uma escolha estratégica que fazemos de tempos em tempos, mas no geral representa uma continuidade com o que fizemos no ano passado.”

