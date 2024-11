F1: 10 momentos que deram o título de 2024 a Verstappen

Max Verstappen agora está ao lado de Alain Prost e Sebastian Vettel em termos de títulos mundiais de Fórmula 1. Apenas Juan Manuel Fangio,Michael SchumachereLewis Hamilton estão à frente de seu recorde de quatro conquistas.

Ele selou seu último título com o quinto lugar em Las Vegas, faltando duas etapas para o final, e as esperanças de Lando Norris, da McLaren, chegaram ao fim formalmente depois que o brilhantismo de Verstappen no Brasil acabou com a chance muito pequena de seu rival de conquistar seu primeiro campeonato nessa campanha inesperadamente interessante.

Mas esse foi apenas um momento decisivo para Verstappen em uma temporada que, surpreendentemente, sofreu uma reviravolta depois que sua equipe Red Bull teve um início tão forte.

1. A Red Bull inicialmente mantém as vitórias a partir de 2023, enquanto a McLaren começa atrás da Ferrari

Verstappen continuou de onde parou com a vitória no Bahrein Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Red Bull realmente retomou o domínio total de 2023 quando a atual campanha teve início no Bahrein.

Mas um incêndio no freio de teste e um problema na transmissão de Sergio Pérez anunciaram como, entre as principais equipes, os problemas de confiabilidade se infiltraram, principalmente na Red Bull, devido às penalidades posteriores de Verstappen no grid por troca de peças. E o fato do neerlandês ter que desistir de vários momentos de pressão no primeiro dia de corrida sugeriu, com a ajuda da retrospectiva, que algumas coisas estavam realmente erradas. Mas como Verstappen havia terminado o primeiro dia de testes com a maior diferença em 11 anos, não era de se admirar que houvesse muitas previsões de outra reviravolta.

Na abertura da temporada, Verstappen conquistou a pole, mesmo com a Red Bull lutando para acertar sua configuração em condições de vento - mais uma vez, prenunciando como as coisas poderiam se complicar para a equipe no final do ano. Ele desapareceu naquela corrida, na qual Carlos SainzeCharles Leclercficaram em terceiro e quarto lugares, com graves problemas de freio.

Essa hierarquia de liderança da Red Bull-Ferrari continuou durante as rodadas iniciais, o que significou que Sainz foi o principal beneficiado quando os freios de Verstappen explodiram na Austrália e Pérez não conseguiu vencer em sua ausência. Isso aconteceu depois de Verstappen ter vencido em Jeddah e antes de repetir o feito em Suzuka.

A McLaren, por sua vez, foi firmemente a terceira melhor das principais equipes nessa fase - com Norris até mesmo voltando para as garras da Mercedes em Jeddah e a equipe Silver Arrows mostrando lampejos de melhor ritmo também nessa parte do ano. E Jeddah foi uma corrida em que Piastri realmente brilhou, com sua melhor classificação significando que Norris ficou de fora sob o primeiro safety car para evitar um atraso na parada dupla e na esperança (frustrada) de outra neutralização mais tarde.

Mas o fato de o MCL38 não estar no nível do RB20 nas primeiras rodadas significou que, quando a F1 chegou a Miami para a sexta rodada, Verstappen tinha 25 pontos de vantagem sobre Pérez, 34 sobre Leclerc e 52 sobre Norris.

2. Verstappen salva Imola antes que a Ferrari continue a tirar pontos da McLaren

Enquanto Verstappen continuava a somar pontos cruciais para sua contagem, a forma da Ferrari garantiu que McLaren e Norris não conseguissem fazer grandes avanços Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Norris, pelo menos, se destacou ao terminar brilhantemente em segundo luga, atrás apenas de Verstappen, na China (além de ter conquistado a primeira pole da temporada em uma corrida de sprint), com uma bela manobra de uma parada que eliminou Pérez. Em seguida, ele chegou a Miami sabendo que a McLaren lançaria seu primeiro grande pacote de atualização do ano.

Esses 10 desenvolvimentos, que incluíam uma nova asa dianteira, suspensão e assoalho, transformaram a temporada da equipe laranja, embora o fim de semana em Miami tenha tido um início infeliz.

Depois de liderar a SQ1 e a SQ2, os pneus macios de superaqueceram quando ele precisou, nos esforços pelo SQ3 e, depois de largar em nono, foi eliminado na confusão causada pelo fato de Lewis Hamilton ter atacado as Aston Martins na largada da sprint. No dia seguinte, no entanto, ele finalmente acabou com o espectro de Sochi 2021 com sua primeira vitória em um GP - o ritmo forte em pneus médios envelhecidos impulsionou seu grande ganho em torno do safety car no meio da corrida. Isso significou que o líder Verstappen, que danificou seu assoalho em uma chicane, só conseguiu terminar em segundo.

Na corrida seguinte, em Ímola, Verstappen conseguiu um bom reboque da Haas de Nico Hulkenberg, o que fez com que ele superasse as duas McLarens, agora rápidas. Ele, então, inicialmente abriu vantagem sobre Norris no primeiro stint com os pneus médios, antes de acontecer o contrário no segundo stint com os duros, e Verstappen teve que dar o seu melhor com os pneus perdendo a temperatura crítica. Mas ele conseguiu, e muito bem, superar seu rival por apenas 0,7s.

Em Mônaco, a excelente pilotagem da Ferrari em lombadas e curvas, além da proeza de Leclerc em pista de rua, fez com que ele saltasse à frente da dupla da McLaren em um fim de semana em que Verstappen bateu no muro no Q3 e terminou em sexto. Piastri levou Sainz e Norris para casa na procissão que se seguiu, enquanto Leclerc finalmente acabou com sua maldição de Mônaco.

Mas, criticamente para a batalha pelo título no final do ano, Leclerc impediu que qualquer outra pessoa marcasse pontos importantes na primeira ocasião em que o próprio Verstappen deixou escapar pontos nesta temporada.

3. O infortúnio crescente custou a Norris a chance de diminuir a diferença inicial

No Canadá, foi Norris que, desta vez, foi prejudicado pelo tempo de um safety car, enquanto Verstappen aproveitava ao máximo a oportunidade Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ao chegar em Montreal, a vantagem de Verstappen sobre Leclerc era de 31 pontos, com Norris agora a mais 25 de distância. Mas um fim de semana desastroso para a Ferrari no Canadá (onde Leclerc se retirou com um problema no motor) reduziu a diferença entre os perseguidores de Verstappen.

Mas a McLaren, na verdade, teve a chance de conquistar outra vitória nessa disputa molhada e selvagem.

Norris voltou a correr bem atrás do líder Russell para ficar em primeiro lugar, antes que o acidente de Logan Sargeant significasse o infortúnio do safety car para o piloto da McLaren dessa vez. Depois, após a largada, o fato de ter ficado de fora uma volta a mais na hora de usar os pneus slicks ajudou Verstappen a conquistar sua sexta vitória em 2024. O piloto da Red Bull marcou sete das 10 primeiras etapas do ano.

Na corrida seguinte, na Espanha, a Ferrari introduziu uma atualização no assoalho que fez com que sua competitividade despencasse, o que significou que a luta finalmente se resumiu a uma batalha entre Verstappen e Norris.

O britânico conquistou a pole com uma longa corrida até a primeira curva da corrida, o que significou a primeira chance de ver se ele cumpriria sua promessa de 2023 de lutar mais com Verstappen com um carro que desafiasse o título. Norris, de fato, apertou seu amigo com força em direção ao pitwall, mas foi ultrapassado em uma investida de Russell por fora, e caiu para terceiro. Norris se recuperou e terminou à frente de Verstappen mais uma vez.

Duas semanas depois, a McLaren estragou uma corrida em casa em que ia fazendo uma dobradinha, principalmente por equipar Norris com pneus macios nos pitstops finais, quando ele tinha melhores pneus médios disponíveis, e o próprio não ajudou em nada ao fazer uma longa ultrapassagem no final. Verstappen, por sua vez, conseguiu o segundo lugar com uma boa pilotagem nos últimos estágios, atrás do sensacional vencedor Hamilton, para aumentar sua vantagem de pontos para 84 na metade da campanha.

4. As penalidades de Verstappen no meio da temporada não custam pontos

A margem de vitória de Verstappen poderia ter sido mais confortável se os incidentes do meio da temporada, incluindo este com Hamilton, não tivessem resultado em penalidades Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Além de Silverstone, houve duas corridas em que Verstappen perdeu mais pontos para si mesmo.

Foi assim que, depois de ter sido brilhante ao ultrapassar Norris para vencer a corrida de sprint na Áustria, onde Piastri passou por ele na esteira de Verstappen, o campeão mundial voltou ao centro das atenções por suas táticas agressivas de corrida. E isso se repetiu na Hungria, no final de julho.

No GP da Áustria, um segundo pitstop lento para Verstappen permitiu que Norris lutasse até o fim e, embora não tenha sido inocente com seu primeiro ataque na Curva 3, vindo de muito longe e com muito abuso dos limites da pista, a agressividade do neerlandês causou o acidente. Isso efetivamente acabou com a corrida de Norris, mas a Red Bull conseguiu se recuperar para terminar em quinto e conquistar 10 pontos, mesmo com uma penalidade de 10s por ter causado a colisão.

Na Hungria, Verstappen foi efetivamente penalizado por ultrapassar Norris fora da pista na largada, mas evitou uma sanção quando a Red Bull lhe instruiu devolver a posição. Depois, em um fim de semana em Budapeste em que reagiu com fúria ao fato de o RB20 ter sido reprojetado para aumentar a força descendente, o que ainda não era suficiente para voltar a ser o carro mais rápido em meio ao aumento de competitividade da McLaren, Verstappen bateu enquanto atacava Hamilton no final da corrida.

Mas, mesmo assim, ele conseguiu escapar de sua manobra aérea depois de bater na Mercedes e terminar em quinto novamente, conquistando mais 10 pontos. É lógico que uma máquina menos durável ou as circunstâncias de sua aterrissagem um pouco diferentes poderiam ter feito com que ele fosse eliminado na hora...

5. As sagas de ordens da equipe da McLaren dão a Verstappen mais espaço para respirar

No retorno da McLaren ao topo da F1, a ferrugem no pitwall e a falta de vontade de impor ordens de equipe deixaram pontos valiosos na mesa Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A Hungria também foi importante para a caminhada de Verstappen rumo ao título de uma forma fora de seu controle.

Foi assim que a McLaren se envolveu em uma confusão com as ordens de equipe após a largada polêmica, em que o pole position Norris ficou preso entre o ataqu de Verstappen por fora e de e Piastri, no outro MCL38, por dentro.

Norris, então, recuperou a liderança quando foi trazido em primeiro lugar para os segundos serviços da McLaren, depois que Verstappen foi ultrapassado por Hamilton na primeira volta, com o piloto número 4 tendo ficado um pouco atrás de Piastri antes do início da segunda sequência de paradas nos boxes.

A McLaren, que estava cautelosa com o ritmo de Hamilton no meio da temporada da Mercedes, acabou tendo que implorar a Norris - por meio do engenheiro de corrida Will Joseph - para que ele devolvesse a liderança a Piastri.

Quando Norris cedeu, Piastri conseguiu sua primeira vitória em um GP na carreira. Mas a decisão menos implacável fez com que o britânico também não conseguisse recuperar oito pontos em relação a Verstappen. Embora ele ainda tenha reduzido a diferença para 76 pontos em relação ao último confronto do rival com Hamilton, a redução poderia ter sido maior.

Após a pausa de verão, outro ataque de Piastri na primeira volta também custou caro a Norris. Isso aconteceu depois de eles terem fechado a primeira fila em Monza, com o britânico na pole e liderando na chicane de abertura.

Mas a freada tardia de Piastri e o ataque por fora na segunda chicane deixaram Norris tão de lado que ele também ficou atrás de Leclerc. A Ferrari venceu em sua corrida em casa, já que o ataque na primeira volta prejudicou a capacidade da McLaren de evitar a surpresa da estratégia de uma parada da Scuderia.

6. Norris não consegue tirar proveito da penalidade de Verstappen no grid em Spa, em meio à recuperação da Mercedes

A Red Bull optou por receber uma penalidade de grid para uma nova unidade de potência em Spa, mas Norris não conseguiu fazer o holandês pagar totalmente Foto de: Erik Junius

A Red Bull sabia, desde o drama com a parte elétrica do motor no TL2 no Canadá, que Verstappen precisaria de uma unidade de potência extra e, pelo terceiro ano consecutivo, optou por ele vê-lo ser penalizado no grid de Spa, sabendo que as ultrapassagens são mais fáceis lá. Na realidade, mesmo com o DRS, isso acabou sendo complicado.

Mas a saga da troca de motor significou que uma chance clara de vitória para Verstappen foi perdida sem que ele tivesse culpa, já que aqui ele foi o melhor nos treinos classificatórios, com uma diferença enorme de 0,6s, antes de ter que alinhar em 11º no grid graças à punição. Mas Norris só conseguiu se classificar em quinto lugar, pois os carros que pararam para trocar os pneus por intermediários noves fizeram bons tempos no final do Q3 e ele não.

Depois, na corrida, Verstappen fez mais uma rápida investida para escalar o pelotão em outra corrida em casa, enquanto Norris foi obrigado a pagar por um acidente na saída da Curva 1, que lhe custou três posições.

Quando errou uma ultrapassagem sobre Sainz à frente, Norris ficou preso atrás da Ferrari no primeiro stint e Verstappen passou à frente na única rodada de pitstops. O britânico pressionou o rival até o final com pneus mais novos, mas não conseguiu atacar e, assim, a diferença entre eles ficou em 78 pontos antes da pausa na temporada.

7. Drama da bandeira amarela no Q1 de Baku frustra Norris no fim de semana mais fraco de Verstappen

As bandeiras amarelas frustraram Norris na classificação de Baku, já que ele novamente não conseguiu tirar proveito dos problemas de Verstappen Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Após as férias de verão, a dominação de Norris em Zandvoort e o ponto mais baixo da Red Bull em Monza em relação ao desenvolvimento e à má compreensão da configuração do RB20 significaram que Verstappen estava realmente sob pressão quando a F1 se dirigiu a Baku para a última etapa da história da corrida, em meados de setembro.

Aqui, Verstappen e sua equipe cometeram um erro crítico de configuração que levou a um salto traseiro que afetou a confiança e a uma sobreviragem excessiva na classificação, no que foi seu fim de semana mais fraco de 2024 até agora. Pérez o liderou no Q3 e, em seguida, Verstappen enfrentou dificuldades com seu carro, que agora não tinha tração em vários tipos de curvas e ainda saltava muito em seu caminho para o quinto lugar na corrida.

Ele foi derrotado por Norris, mas apenas por uma posição em um fim de semana em que Piastri venceu - em grande parte graças ao sistema "mini-DRS" da equipe, que proporcionou um aumento útil na velocidade máxima antes de ser acordado que a McLaren teria que fazer alterações em seu pacote de asa traseira mais fina para o resto do ano (afetando apenas a escolha da asa de Vegas).

Norris estava três posições atrás de seu companheiro de equipe porque havia largado em 15º - abandonado no Q1 quando estava em uma volta que o teria colocado na disputa pela pole. Ele foi prejudicado por um comissário de pista que reagiu à Alpine danificada de Esteban Ocon, que atravessava a série cega de curvas de alta velocidade de Baku, enquanto Norris vinha atrás e acionou brevemente uma bandeira amarela.

Norris voltou, mas isso destruiu sua volta e o deixou em uma corrida de recuperação. Ele conseguiu fazer isso de forma brilhante, chegando a atrasar Pérez no meio do caminho durante a contra-estratégia, que foi fundamental para a vitória de Piastri.

Mas o ritmo de Norris só serviu para destacar como, mais uma vez, a chance de recuperar grandes pontos em relação a Verstappen havia sido desperdiçada.

8. Verstappen finalmente volta a vencer com a penalidade "mata o ímpeto" de Norris em Austin

Houve polêmica durante a rodada tripla dos Estados Unidos, quando Norris e Verstappen se desentenderam - o confronto no GP dos Estados Unidos prejudicou especialmente o progresso do piloto da McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A excelente vitória de Norris em Cingapura, uma semana depois de Baku, fez com que a diferença entre os rivais pelo título diminuísse para 52 pontos, enquanto a F1 entrava em uma pausa de outono de quatro semanas antes de ir para Austin, para o início de outra corrida tripla.

Aqui, tanto a McLaren quanto a Red Bull lançaram uma série de atualizações de pequena escala, mas essenciais para o desempenho - sendo que a última parece ter melhorado particularmente o equilíbrio geral para Verstappen.

Ele conquistou a pole da corrida sprint e, em seguida, obteve sua primeira vitória desde a Espanha, na qual Norris foi ultrapassado por Sainz no final da corrida com os pneus médios danificados.

Na classificação do GP, Norris liderou a sessão, enquanto o acidente de Russell no final do Q3 estragou o que parecia ser outra pole de Verstappen. A corrida principal foi polêmica desde o início, quando o campeão mundial entrou no pequeno espaço deixado por Norris na parte interna da curva 1 e empurrou o rival para fora da pista. Isso colocou Leclerc - revigorado desde que a Ferrari havia derrubado sua atualização de Barcelona - em uma liderança que ele nunca mais perderia.

No final da corrida, com Verstappen tendo dificuldades com os pneus na distância mais longa do GP e com a McLaren tendo dado a seus pilotos uma vantagem de compensação de vida útil dos pneus na inesperada parada única, Norris voltou à ofensiva.

Ele chegou perto em outros momentos antes de montar um ataque DRS fora da linha de frente no final da longa reta traseira do circuito no início dos estágios finais, que terminou com os dois pilotos fora da pista. Verstappen usou sua tática perfeita de correr até o ápice, apesar de ser o defensor nominal, como no Brasil em 2021 (embora em velocidade menor).

Norris completou sua ultrapassagem na saída de pista, apesar de não ter mais para onde ir devido ao esforço de Verstappen por dentro. O piloto da McLaren recebeu uma penalidade de cinco segundos que o deixou em quarto lugar, atrás do rival e dos dominantes pilotos da Ferrari - uma decisão que ele chamou de "matadora de impulso", já que o neerlandês deixou o Texas com a vantagem inflada de volta para 57 pontos.

9. Verstappen faz mágica em Interlagos para acabar com as esperanças de Norris

Uma aula de mestre em Interlagos praticamente garantiu o quarto título de Verstappen, que saiu da 17ª posição para a vitória, embora sua coroação ainda precisasse do carimbo de aprovação... Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A McLaren saiu de Baku com a dor de cabeça das ordens de equipe finalmente resolvida, mas o assunto não voltaria a aparecer até a corrida sprint em Interlagos - depois que Verstappen foi penalizado duas vezes por forçar a saída de Norris no México, onde a equipe Papaya tinha ritmo para vencer, mas só conseguiu se recuperar para dividir as Ferraris, com Sainz vencendo naquela ocasião.

Na primeira disputa no Brasil, Piastri largou na pole depois que pequenos erros no SQ3 fizeram com que Norris, que antes liderava o ritmo, de repente pudesse ser batido. Na corrida mais curta, o australiano liderou os estágios iniciais, com seu colega de equipe sendo perseguido por Leclerc e um Verstappen em polvorosa.

Ele finalmente ultrapassou a Ferrari e estava voltando à distância de ataque de Norris quando a McLaren disse a Piastri para deixar seu companheiro de equipe passar. De forma controversa, isso aconteceu momentos antes de um safety car virtual ser acionado para a Haas de Hulkenberg, que estava encalhada.

No dia seguinte, as coisas pioraram para Verstappen quando ele foi eliminado no Q2 graças ao plano de corrida da Red Bull que não deu certo devido às colisões de Sainz e Lance Stroll no tempo úmido, além da falta de melhora do então tricampeão após a primeira dessas bandeiras vermelhas.

Sua penalidade no grid por ter de instalar um sexto elemento de motor de combustão interna no ano, depois de um problema com seu motor de treino na semana anterior no México, agravou o resultado e fez com que ele largasse em 17º (15º na realidade, com Stroll e Alex Albon ausentes no grid).

Mas Verstappen teve uma pilotagem inesquecível para vencer a partir dali, mergulhando de um lado para o outro no topo do S do Senna em sua rápida ascensão. À frente, o polepostion Norris foi ultrapassado por Russell quando a corrida finalmente começou e, embora o britânico tenha acabado por ultrapassar a Mercedes, as paradas críticas da dupla nos boxes antes da bandeira vermelha fizeram com que Verstappen e a Alpine passassem à frente.

Norris então abandonou a corrida enquanto Verstappen completava sua vitória e, assim, eles deixaram Interlagos separados por 62 pontos. Outra coroação estava finalmente à vista para o neerlandês.

10. Verstappen conquista seu quarto título de F1 com uma corrida sensata em Las Vegas

O quinto lugar em Las Vegas foi suficiente para selar o título com duas rodadas de antecedência Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O fim de semana em Las Vegas não começou da melhor maneira para a Red Bull, quando ficou claro que seu pacote de asa traseira - como em Monza - não era escorregadio o suficiente para proporcionar uma vantagem clara. Mas Verstappen e seu RB20 melhoraram ao longo do fim de semana, enquanto na McLaren, Norris estava passando por um momento ainda pior. A Mercedes, por sua vez, surpreendeu até mesmo a si mesma ao se manter na frente.

Russell dominaria a segunda corrida de F1 na Cidade do Pecado, mas, em um determinado momento, Verstappen parecia que acabaria sendo seu adversário mais próximo, graças a uma ascensão na ordem de classificação nos pneus médios em que a maioria do pelotão havia largado, depois de ter se classificado em quinto. O neerlandês fez seu primeiro pitstop em segundo lugar, mas, ao mudar para os pneus duros nos dois períodos seguintes, as coisas ficaram mais difíceis.

Hamilton e as duas Ferraris passaram, e Verstappen foi instruído a pensar em seu principal objetivo do dia - garantir o título - pelo engenheiro GianPiero Lambiase nessas batalhas. Mas ele já estava no modo de selar o campeonato, com Norris muito longe do ritmo de liderança. Um quinto lugar sem rodeios foi suficiente para conquistar a coroa e colocar Verstappen no mesmo nível de Vettel e Prost em termos de título. Agora, apenas Fangio, Schumacher e Hamilton continuam na frente.