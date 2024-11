Lewis Hamilton fez uma ótima corrida de recuperação no GP de Las Vegas de Fórmula 1 depois de liderar os dois primeiros treinos livres. Esse resultado se deu porque o heptacampeão largou da 10ª posição, após uma classificação complicada.

Para o piloto, uma vitória poderia ter sido uma "brisa" se ele tivesse conseguido se classificar em uma posição mais agradável, ou seja, ele acredita que poderia estar no lugar de George Russell.

O britânico cometeu erros em ambas as voltas no Q3, tendo travado em sua primeira tentativa na Curva 14 e depois deslizado na Curva 4 em sua segunda - o que acabou levando à eliminação do tempo.

A volta mais rápida de Hamilton na Q2 teria sido suficiente para o terceiro lugar no grid, mas, em vez disso, ele largou em 10º e teve que recuperar terreno; as primeiras ultrapassagens sobre Nico Hulkenberg, Oscar Piastri e Yuki Tsunoda o ajudaram a entrar na disputa.

Ele então mostrou um ritmo mais forte em relação aos outros líderes, já que a Mercedes parecia estar à vontade na superfície da pista mais fria e de baixa aderência, embora uma tentativa de se aproximar de seu companheiro de equipe tenha sido interrompida.

"Foi ótimo", comentou Hamilton. "Em primeiro lugar, preciso dizer um grande parabéns para Max [Verstappen], que venceu o campeonato, ainda com várias corridas pela frente.

"E se eu tivesse feito meu trabalho ontem, teria sido muito fácil hoje. Mas está tudo bem. Eu me diverti vindo lá de trás, saindo do 10º lugar, e a equipe fez um trabalho fantástico".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Não sabemos por que fomos tão rápidos neste fim de semana, mas esse foi o melhor desempenho que o carro já teve. Por isso, sou grato por ter contribuído para que ele chegasse a esse ponto".

"Talvez o motivo de termos nos saído tão bem seja o fato de estar frio. Se estivermos em um clima quente, é aí que temos mais dificuldades".

"Se o carro andar assim nas próximas duas corridas, acho que estaremos em uma boa posição para desafiar os caras da frente. O campeonato está terminado, então agora é apenas uma luta total pelas melhores posições possíveis".

Russell descreveu sua vitória em Las Vegas como um "fim de semana dos sonhos" e, assim como Hamilton, ficou surpreso com o fato de a Mercedes ter conseguido manter seu ritmo durante todo o fim de semana.

Ele admitiu que esperava que o caos surgisse atrás dele e ficou agradavelmente surpreso por ter conseguido chegar à liderança com muito pouco para desviá-lo de seu caminho para a vitória.

"Eu estava planejando voar em algumas horas, mas definitivamente não vou embarcar nesse voo e vou aproveitar esta noite com toda a minha equipe", disse Russell.

"Foi um fim de semana dos sonhos. Não sei como teríamos sido tão rápidos, mas estou apenas aproveitando essa onda agora. Não consigo nem descrever este lugar".

"Conseguir a vitória aqui, a pole position, um fim de semana dominante, a dobradinha com Lewis também, sabe, não poderíamos ter escolhido um lugar melhor para fazer isso acontecer".

"Eu estava apenas esperando que algo acontecesse. Nas duas corridas em que estive na pole antes, sempre foi um caos".

"Chuva, seco, e sempre algo acontecendo. Na última corrida no Brasil, com a bandeira vermelha. Pensei: 'Estou confiante aqui. Tenho uma boa diferença, mas estou apenas esperando que algo aconteça'. E não aconteceu. Então, acho que minha sorte mudou!"

VERSTAPPEN TETRA! Max confirma taça na VITÓRIA DE RUSSELL em 1-2 da Mercedes: Rico Penteado analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!