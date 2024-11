Lando Norris duvidou que teria conquistado o título da Fórmula 1 em 2024 mesmo se tivesse feito uma temporada perfeita, mas, mesmo assim, ficou orgulhoso da McLaren por ter o colocado na disputa durante todo o ano.

As chances cada vez menores de Norris de conquistar o título chegaram ao fim no GP de Las Vegas, já que ele precisava superar Max Verstappen por três pontos para levar a disputa para a próxima etapa, no Catar, o que não aconteceu, uma vez que o holandês cruzou a linha de chegada à frente do britânico - 5º e 6º respectivamente.

Norris achava que tinha sido uma grande conquista para a McLaren subir na classificação e entrar na briga pelo campeonato, mas alegou que, mesmo se tivesse atingido a perfeição em cada corrida, seria muito difícil bater Verstappen na temporada.

"Estou muito orgulhoso de toda a equipe por ter lutado por tanto tempo, por se recuperado. Éramos a quarta melhor equipe no início do ano", disse Norris. "A Red Bull nunca foi a quarta melhor equipe ou a pior, digamos assim. Tínhamos um déficit muito grande para recuperar o atraso desde o início da temporada, e não conseguimos, porque eles eram muito fortes."

"No ano que vem, entraremos com um carro com o qual acreditamos que podemos vencer o campeonato desde a primeira rodada, e não conseguimos fazer isso nos últimos seis anos, então estou animado. Mas estou orgulhoso do que conquistamos. Minha primeira vitória na Fórmula 1, minhas três primeiras [vitórias], ninguém mais está lá lutando contra ele. Fui eu e foi a McLaren."

"Poderíamos ter feito algumas coisas melhor? Com certeza. Se eu acho que poderíamos ter vencido o campeonato mesmo com uma temporada perfeita? Não acho. Portanto, estou feliz por terminar em segundo lugar."

Com o foco da McLaren agora em garantir o título de construtores, Norris disse que estava mais preocupado com a difícil corrida que a equipe enfrentou em Las Vegas do que satisfeito com o fato de a Mercedes ter ajudado a mitigar os danos em relação à Ferrari.

Ele também considerou que a corrida mostrou que a McLaren desafiou a crença popular de que tinha o melhor carro da F1: "Eu não penso nessas coisas [Mercedes vencendo a Ferrari], penso em como nosso carro estava ruim hoje. É isso que me preocupa, não o fato de a Mercedes ser forte. Foi o fato de termos sido ruins durante todo o fim de semana."

"Claramente, temos muito trabalho a fazer com nosso carro. Ele é muito difícil de pilotar. Não funciona nessas condições. Ele não funciona em muitas outras pistas em que tivemos condições semelhantes, mas conseguimos tirar o máximo dele, às vezes, mesmo quando as pessoas acham que temos o melhor carro, não temos mesmo."

"Mesmo assim, vencemos algumas dessas corridas, e esses foram os melhores finais de semana. Mas neste, mesmo que eu sinta que pilotei muito bem, não consegui tirar mais nada do carro e, se eu tentasse, provavelmente acabaria no muro em algum lugar."

