Lando Norris, piloto da McLaren, anunciou que está abandonando o álcool para ter foco total na disputa pelo título da temporada 2025 da Fórmula 1.

Depois de começar a temporada com uma vitória expressiva na Austrália, o desafio de Norris pelo troféu do campeonato vacilou nas últimas semanas. Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, venceu três das últimas quatro corridas e assumiu a liderança do campeonato.

Norris teve um fim de semana difícil no recente GP do Bahrein, terminando apenas em sexto lugar depois de ser penalizado por uma falsa largada e com a vitória de Piastri, que largou da pole position.

O piloto britânico caiu na parte final da classificação para a corrida seguinte, na Arábia Saudita, onde foi de 10º para quarto em Jeddah, quando Piastri conquistou sua primeira vitória consecutiva na carreira.

Norris está atualmente 10 pontos atrás de seu companheiro de equipe antes da próxima corrida em Miami, palco de sua primeira vitória na carreira há um ano.

Antes da Koningsdag (feriado na Holanda que, em entre outras atividades, conta com festivais musicais) deste ano, no sábado (26), Norris anunciou que não participará do evento de 2025, pois prioriza a conquista do título.

Norris revelou que não bebeu nada até agora em 2025, pois prioriza suas atividades na pista. "Eu adoraria ir novamente porque foi um dos melhores dias da minha vida", disse Norris ao Viaplay. "Sinto falta de todos os meus amigos, tive uma boa semana em Amsterdã com Martin Garrix, mas agora estou lutando pelo título mundial".

"Não tenho tempo para fazer isso agora. Tenho que voltar para casa e treinar.... Não bebi nada o ano todo e estou orgulhoso disso, só preciso continuar trabalhando duro, não posso sair e festejar."

"Estou competindo aqui contra os melhores do mundo: Max, Oscar, Charles e George. Se eu cometer o menor erro, tenho que pagar por ele imediatamente", conclui.

