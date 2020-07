Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue firme com a temporada 2020 e terá a disputa de sua quarta etapa do ano no GP da Grã-Bretanha. A corrida acontece no circuito de Silverstone, um dos templos do esporte a motor mundial.

Além da pista, que é uma atração por si só, é importante ficar de olho em batalhas praticamente decisivas na Inglaterra. Principalmente nas brigas entre os três primeiros colocados do campeonato.

Será que Valtteri Bottas conseguirá ganhar uma sobrevida na disputa com o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton? Caso o hexacampeão volte a vencer com folga, será ainda mais difícil tirar outro título de suas mãos.

Neste sentido, vale observar Max Verstappen, da Red Bull. O piloto já está bem distante dos rivais na tabela e pode dar um 'adeus' quase definitivo se ficar para trás na Grã-Bretanha. Tudo isso e muito mais em jogo neste domingo, como mostra o Motorsport.com:

Briga pelo título

Assim como em 2019, Bottas começou o campeonato muito bem e assumiu a liderança. Entretanto, o finlandês já foi superado por Hamilton na classificação. Será que o companheiro do britânico terá sobrevida na briga pelo título? A ver na Inglaterra.

Verstappen vai dar 'adeus' à briga pelo campeonato?

Antes do campeonato, o chefe da RBR, Christian Horner, disse que o time estava em sua melhor forma desde 2013. Porém, pouco disso foi visto até aqui. Verstappen foi 2º na Hungria, mas o holandês precisa brilhar muito para ter uma chance, mesmo que pequena.

Definição da dupla da Racing Point para 2021?

Os rumores de uma ida de Sebastian Vettel para a equipe seguem fortes. Especula-se que o alemão já tem contrato em mãos, faltando só a assinatura. Também se diz que a cláusula rescisória de Sergio Pérez tem de ser ativada até 31/07. Será que vem anúncio?

Moral de Charles Leclerc

Na Hungria, o monegasco foi 11º. No GP da Estíria, bateu em Vettel e levou a abandono duplo da Ferrari. Foi o suficiente para 'ocultar' o pódio no GP da Áustria. E Nick Heidfeld disse que as expectativas sobre jovem "não são realistas". É hora de calar os críticos.

De olho em Alex Albon e na Renault

Questionado por ficar muito aquém de Verstappen no GP da Estíria, o tailandês da RBR terá novo engenheiro de corrida. Já a Renault anunciou atualizações, embora não tenha especificado o que terá de novo no carro. Fica a expectativa para o GP da Grã-Bretanha.

Horários do GP da Grã-Bretanha de F1

Na expectativa para os eventos no circuito inglês, o Motorsport.com mostra, na tabela a seguir, todos os horários do GP da Grã-Bretanha. Confira e anote na agenda, além de conferir toda a cobertura aqui no site e em nossos programas no YouTube (veja abaixo):

Sessão Dia Horário (Brasília) Canal Treino Livre 1 Sexta-feira 7h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado A confirmar YouTube da F1 Corrida 2 Domingo A confirmar YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado Corrida 2 Domingo Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira Disponível em nosso canal DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira Horário a confirmar à tarde SEXTA-LIVRE Sexta-feira Depois do TL2 Q4 Sábado Depois da classificação PÓDIO Domingo Depois da corrida RETA FINAL Segunda-feira Horário a confirmar à tarde

