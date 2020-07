Após um início de temporada da Fórmula 1 dominante, não é surpresa que a Mercedes chegue a Silverstone para a rodada dupla como a grande favorita. E a Red Bull basicamente já jogou a toalha, acreditando que não terá chance de bater de frente com a equipe alemã.

A F1 fará duas provas na pista inglesa nos próximos dois finais de semana, o tradicional GP da Grã-Bretanha e o GP dos 70 Anos.

A Mercedes fez a limpa até aqui na temporada, com três pole positions e três vitórias nas três etapas realizadas e tem uma ampla vantagem no Mundial de Construtores, com 121 pontos contra 66 da Red Bull.

Diferente do que se esperava antes do início da temporada, o RB16 da equipe austríaca não conseguiu se colocar como um candidato à vitórias. Na Hungria, não tiveram ritmo na classificação e, na corrida, a Mercedes estava em outro patamar, com um suado segundo lugar para Max Verstappen segurando Bottas na corrida.

Depois do GP da Hungria, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, falou de um "problema fundamental" com o RB16. Em entrevista ao jornal Kronen Zeitung, ele destacou que a equipe aproveitou o intervalo para estudar os dados e que agora estão "a caminho de encontrar a origem do problema".

Marko considera que, junto com as temperaturas mais quentes esperadas em Silverstone, o W11 da Mercedes continuará a frente dos rivais.

"Temo que nada mudará fundamentalmente em Silverstone", falou Marko prevendo as próximas duas etapas.

Desde antes do início das atividades de pista, Marko já não considera que a equipe e seus pilotos, Max Verstappen e Alex Albon tenham chances na corrida.

"Pelo menos teremos a chance de fazer algumas melhoras em termos de aerodinâmica. Temos partes novas que devem reduzir os problemas que tivemos recentemente".

