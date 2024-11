Alex Albon passou por um período delicado na vida no ano passado. O piloto da Williams precisou ficar internado em Monza na temporada 2023 da Fórmula 1 por conta de uma apendicite. Contudo, uma complicação levou o anglo tailandês à UTI.

Uma crise de apendicite tirou Albon do GP da Itália do último ano, sendo substituído por Nyck De Vries. O que era para ser uma operação tranquila, acabou se tornando algo mais grave. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, o piloto relatou o que aconteceu naquele episódio.

Na época, a Williams apenas informou que Alex tinha sofrido uma insuficiência respiratória, foi a UTI, mas não detalhou o ocorrido.

"Eu tive uma falha nos pulmões. Então, eles precisaram me colocar em um coma induzido. Fiquei no respirador mecânico por um dia e meio enquanto eles retiravam os sangues dos meus pulmões. Naquela época, o problema não foi me preparar para voltar à Singapura por conta da apendicite, mas sim, por conta dos meus pulmões, eles passaram por muito dano durante aqueles três, quatro dias no hospital.", relatou.

