George Russell acredita que o W15 é o carro "mais inconsistente" que a Mercedes já teve na Fórmula 1, enquanto a equipe alemã segue trabalhando em torno do seu mais recente pacote de atualização neste fim de semana, durante o GP de São Paulo.

Com Russell e Lewis Hamilton tendo sofrido acidentes com a versão mais recente do W15 desde o GP dos Estados Unidos, a Mercedes está tentando descobrir por que parece haver alguma peculiaridade em seu manuseio.

Ambos os pilotos da Mercedes estão comprometidos a correr com o assoalho mais recente no Brasil, que apresenta algumas pequenas revisões em comparação com o que Hamilton tinha no México, enquanto a equipe trabalha para melhorar sua estabilidade.

Segundo apurado, também haverá pequenas diferenças entre as versões que os dois pilotos usarão no único treino livre do fim de semana para ajudar ainda mais a equipe a entender melhor o que precisa. Embora a Mercedes tenha tido bons momentos com seu carro nesta temporada, vencendo três das quatro corridas antes da pausa de verão, Russell disse que ainda há muita confusão sobre o fato de que ele não parece oferecer uma plataforma previsível.

"Acho que em 2022, na era do porpoising, sem dúvida era muito mais desagradável", disse Russell, refletindo sobre o progresso da Mercedes durante a recente era do efeito solo. "Mas, devido à natureza desses carros, era muito mais difícil chegar perto do limite porque você estava literalmente pulando em todas as curvas e sabia que ele iria dar problemas".

"O que temos com este carro no momento é que você acha que ele não vai dar problemas, e pode conseguir uma volta realmente excelente. E, de repente, nada muda, ou você sente que nada muda, e na volta seguinte você perde todo aquele desempenho. Então, sem dúvida, este é provavelmente o desempenho mais inconsistente que já tivemos como equipe até agora".

Russell explicou que as diferenças entre os assoalhos dos dois carros, com o ele recebendo sua nova especificação de novo no carro após o conserto da peça por conta de seu acidente em Austin, eram muito pequenas.

"Nós dois vamos estar com o assoalho atualizado", disse ele. "Temos uma pequena diferença na especificação como um teste, mas não é uma atualização propriamente dita. Está apenas no âmbito dos testes aerodinâmicos normais".

Impacto do recapeamento de Interlagos

Um fator crítico para as esperanças da Mercedes neste fim de semana será o impacto do recapeamento de Interlagos sobre os pneus. O carro da equipe é conhecido por ser muito sensível às temperaturas de pista e, quanto mais quente, pior pode ser seu desempenho.

Com as previsões iniciais apontando que o asfalto será mais escuro do que era antes, Russell acha que esse é um elemento com o qual a Mercedes precisa estar atenta.

"A cor do asfalto tem um impacto, portanto, quanto mais escura a cor, mais quente será a temperatura", disse ele. "Por outro lado, é uma superfície muito lisa, portanto, os pneus provavelmente poderão rodar mais quentes e serão menos penalizados por ser tão lisa. Essa é a expectativa".

"Mas não sabemos se isso será bom ou ruim para nós. Austin foi o melhor exemplo: Nos treinos classificatórios de sexta-feira, nós dois estamos lutando pela pole. No quali de sábado, Lewis caiu no Q1, eu fui parar no muro e nada mudou".

