Em meio a duras críticas que tem recebido desde a semana passada por suas manobras no GP do México, Max Verstappen afirmou nesta quinta-feira em Interlagos que "tem o passaporte errado" para o paddock da Fórmula 1, em referência à força que os britânicos têm na principal categoria do automobilismo mundial.

Na Cidade do México, Verstappen recebeu duas penalidades de 10s por dois incidentes em que forçou o rival da McLaren, Lando Norris, a sair da pista, o que causou desconforto em vários colegas por causa de seu estilo de direção agressivo na disputa pelo título.

Verstappen foi particularmente criticado por especialistas britânicos, com o ex-campeão mundial de F1 e analista da Sky Sports, Damon Hill, questionando se o tricampeão é capaz de correr de forma justa. Enquanto isso, Johnny Herbert, que foi o comissário da FIA no México, sugeriu que ele desviou de Norris de propósito na curva 7 para garantir que Charles Leclerc, da Ferrari, conseguisse passar, prejudicando a briga de Norris pelo título ao reduzir o número de pontos possíveis para o britânico.

O holandês inicialmente ignorou os comentários de Hill na coletiva de imprensa pré-GP de São Paulo, mas, mais tarde, falando com jornalistas holandeses, ele se divertiu com o fato de parecer ter a nacionalidade errada para ser tratado com justiça pela mídia e pelos comissários.

"Eu sei como a maioria das pessoas é, não é nada novo", disse ele. "O ano passado foi perfeito, então deve ter doído muito para muitas pessoas o fato de não poderem dizer nada negativo. Agora eles têm a chance de dizer algo, então estão todos saindo da toca. No final das contas, eu tenho o passaporte errado para este paddock".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen classificou a teoria de Herbert como "uma acusação bastante extrema" e insistiu que não tirou Norris de propósito na curva 8.

"Não fiz nada de propósito. Eles não podem olhar dentro da minha cabeça", disse ele. "É uma acusação muito extrema. Apenas tivemos uma disputa intensa".

Embora tenha questionado o tamanho da penalidade pelo incidente na Curva 4 com Norris, Verstappen reconheceu que a segunda penalidade de 10 segundos pela manobra na Curva 8 foi justa. Mas ele não achava que havia motivo para fazer as coisas de forma diferente de agora em diante.

"Você ganha algumas vezes, perde outras", disse ele sobre o resultado de sua manobra na curva 8. "Depende. Cada situação é diferente e, em retrospectiva, é sempre fácil dar outra olhada. Aconteceu, só temos que ter certeza de que temos um carro mais competitivo para não acabarmos nessa situação novamente, porque é aí que tudo começa".

O que também está por trás da sugestão de Verstappen de parcialidade é sua penalidade de serviço comunitário por xingamentos na coletiva de imprensa em Baku, enquanto Leclerc ainda não levou nem uma advertência por uma ação semelhante no México.

"[Herbert] tinha grandes opiniões sobre o que eu disse na coletiva de imprensa [em Baku], mas não o ouvi após a coletiva no México. Na verdade, o que [Leclerc] disse é pior do que o que eu disse em seu contexto, e foi uma coletiva de imprensa muito mais importante, com mais pessoas assistindo. Mas você sabe, não vou perder tempo com isso. As coisas são como são".

O Motorsport.com apurou que a FIA ainda está analisando se os palavrões de Leclerc na coletiva de imprensa pós-corrida do México precisam ou não ser investigados mais a fundo, com uma decisão esperada para o fim de semana do GP em Interlagos.

Rico Penteado projeta GP BRASIL, analisa PUNIÇÃO DE MAX e comenta BRIGAS PELOS TÍTULOS | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!