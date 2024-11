Piloto holandês da Red Bull, Max Verstappen reagiu, na coletiva de imprensa desta quinta-feira no GP de São Paulo, às críticas de Damon Hill, campeão da Fórmula 1 sobre o alemão Michael Schumacher em 1996 -- o britânico disse que o astro da Holanda compete como "Dick Vigarista".

Além disso, Verstappen foi questionado pelos jornalistas sobre as punições e críticas que recebeu no GP do México, quando foi penalizado em 20s após incidentes com o rival inglês Lando Norris, da McLaren. "Sou tricampeão mundial, sei o que estou fazendo", disparou o piloto holandês.

Hill, aliás, tem sido um dos mais vocalmente críticos a Max após a etapa da Cidade do México -- além do 'apelido' ácido atribuído ao holandês, o inglês disse ter "se decepcionado" com a pilotagem do tricampeão.

Questionado sobre os comentários de Damon, Verstappen respondeu de forma concisa: "Eu não dou ouvidos a essas pessoas. Apenas faço meu trabalho. Sou tricampeão mundial. Acho que sei o que estou fazendo. Tenho minhas opiniões, mas não preciso compartilhá-las".

"Isso acontece nas corridas em geral. Eu gosto de ganhar. Não gosto de perder. Acho que poucas pessoas gostam de perder. Eu apenas tentei maximizar o resultado e, como eu disse, algumas pessoas ganham, outras perdem", seguiu o piloto, que lidera a temporada 2024 rumo ao tetracampeonato.

"Se acho que está 'regulamentado demais'? Provavelmente sim. Em geral, o livro de regras está ficando cada vez maior a cada ano. Não acho que esse seja sempre o caminho certo", continuou o astro da Red Bull, que foi questionado sobre se escuta a conselhos de alguém após dizer que não dá ouvidos a Hill.

"Ouço pessoas que são objetivas e próximas a mim e que não estão lá apenas para agitar [as coisas]. Algumas pessoas estão apenas sendo muito irritantes. Eu sei quem são essas pessoas, embora eu não preste muita atenção nelas.

"Acho que cheguei a esse estágio da minha carreira com o apoio das pessoas certas e tomando minhas próprias decisões. São pessoas boas, com um bom coração. O mais importante é que eu sei [quem são]. Algumas pessoas são um pouco tendenciosas e eu entendo isso, tudo bem. Mas, no fim das contas, isso não é problema meu. Eu simplesmente continuo com minha vida", ponderou Max, que também afirmou que procura não conversar sobre F1 com o sogro Nelson Piquet após ser questionado sobre o brasileiro.

