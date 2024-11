Lando Norris acredita que Max Verstappen sabe "no fundo" que estava errado durante o GP do México e que o tricampeão de Fórmula 1 deve saber o que mudar no futuro.

Verstappen recebeu duas penalidades de 10 segundos por dois incidentes na 10ª volta com Norris no México, um por deixar Norris fora da pista na Curva 4 e outro por sair da pista na Curva 7 e ganhar vantagem ao ultrapassar o piloto da McLaren.

Na sequência, o britânico reiterou seu respeito pelo tricampeão, mas ficou desanimado com a abordagem do líder do campeonato durante a corrida - depois de observar que seu único trabalho era impedir que o rival o ultrapassasse nas corridas.

Norris disse que ainda não havia conversado com Verstappen sobre a corrida e que não cabia a ele incentivar o holandês a mudar seu comportamento.

"Não conversamos e acho que não precisamos conversar", disse Norris. "Não tenho nada a dizer.

"Ainda tenho muito respeito por Max e por tudo o que ele faz - não respeito pelo que ele fez no último fim de semana, mas respeito por ele como pessoa e também pelo que ele conquistou".

"Mas não cabe a mim falar com ele. Não sou seu professor, não sou seu mentor ou algo do gênero".

"Max sabe o que tem de fazer. Ele sabe que errou, no fundo ele sabe. E cabe a ele mudar, não a mim."

Ele acrescentou: "Max é provavelmente um dos pilotos mais capazes do grid, se não o mais. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer e onde estão seus limites. Portanto, ele sabe as mudanças que precisa fazer."

Norris explicou que não mudaria sua abordagem quando se tratasse de correr com Verstappen, e sentiu que era bom se manter limpo durante os momentos de disputa na pista.

Ele admitiu que pode ter "pago o preço" pela falta de agressividade em determinados cenários, mas que os pontos obtidos com a precaução nas corridas foram somados.

"Acho que algo que fiz bem em toda a minha carreira foi não ter problemas e manter o carro inteiro. Todas essas pequenas coisas se somam ao longo de um campeonato e de uma temporada, especialmente em uma temporada com limite de custos", afirmou Norris.

"Sempre tive a mentalidade de querer fazer uma corrida justa e limpa. Acho que provavelmente já disse isso no último fim de semana, talvez eu tenha sido gentil demais, seja no ataque ou na defesa. Mas acho que sempre tomei boas decisões nesse sentido".

"Às vezes, paguei o preço por não ter sido agressivo o suficiente, mas o resto não depende de mim. Mesmo quando você não percebe, há momentos em que precisa evitar um possível acidente e talvez não veja isso na TV".

"Há mais vezes em que as pessoas percebem que você passa por esses cenários. E acho que esses são alguns dos desafios que temos de vez em quando".

"Mas chegarei a este fim de semana com uma nova expectativa de ter uma corrida limpa e justa. E acho que é isso que devemos esperar", conclui.

